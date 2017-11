Praha - Devatenáctiletá Iva Uchytilová, která reprezentovala Česko v soutěži krásy Miss Earth, přiletěla do Prahy. V konkurenci téměř 90 uchazeček o titul Miss Earth se probojovala mezi finálovou osmičku. S odstupem času si myslí, že dosáhla dobrého výsledku.

"Až teď mi tak nějak dochází, co se všechno událo, že jsem se opravdu umístila v top osmičce. Jsem ráda a nadšená, protože si myslím, že to je dobrý výsledek," řekla ČTK Uchytilová. Mezi soutěží Česká Miss, kde se umístila na druhém místě, a odletem na Filipíny měla dva týdny na přípravu. V Manile strávila měsíc. Soutěž vyhrála právě zástupkyně Filipín Karen Ibascová.

"Já jsem si to chtěla užít, s tím jsem tam i jela, samozřejmě jsem se chtěla co nejlépe umístit, ale prioritně jsem si to chtěla užít. Přeci jenom je to zážitek na celý život, dostat se někam na Filipíny, být tam celý měsíc s holkami a získat spoustu nových kamarádů a zkušeností," uvedla tmavovlasá studentka z Hlinska, která prý nebyla při soutěži nervózní.

"Bylo to mnohem náročnější, protože to opravdu bylo od rána do večera, skoro jsme nespali, a pořád člověk musí vypadat krásně a dobře reprezentovat, takže to bylo náročné," popsala po příletu do vlasti program soutěže.

Soutěžící byly rozděleny do tří skupin. Uchytilová byla ve skupině například s dívkami z Rakouska, Afriky a Jižní Ameriky. "Doufám, že se zase uvidíme, protože opravdu jsme si rozuměly," řekla.

Podporu od rodičů, kteří ji přišli vyzvednout na letiště, cítila po celou dobu soutěže. "Mamka je ráda, že už jsem doma, asi jako každá. Ale myslím si, že je nadšená, jak to všechno dopadlo," dodala Uchytilová, která by si ráda odpočinula od soutěží krásy. "Přeci jenom to byl dlouhý rok pro mě, protože už je to deset měsíců, co jsem vlastně v soutěži. Od ledna začala Česká Miss, končila v září a teď už je listopad," řekla.

Kvůli České Miss Uchytilová posunula o rok maturitu na gymnáziu. Finále se totiž mělo původně uskutečnit v červnu, kdy měla maturovat. Když maturitu přesunula na zářijový termín, posunulo se na 23. září i finále soutěže.

Iva Uchytilová se věnuje od 12 let latinskoamerickým a standardním tancům. Česko reprezentovala i v zahraničí. Od začátku soutěže krásy šlo tancování stranou. "Já si osobně myslím, že mi tento rok ukáže, co a jak dál. Priorita je spíše modeling, je to práce, které bych se chtěla dále věnovat," dodala. Nevěří tomu, že by šlo tanec skloubit s modelingem.

Soutěž Miss Earth, která se koná od roku 2011, se od ostatních obdobných akcí liší svým ekologickým zaměřením. Součástí třicetidenního programu byly semináře o rozšiřování lesů, problematice likvidace plastů nebo třídění odpadu, popsala minulé týdny Uchytilová.