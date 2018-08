U. Hradiště - Herečka Iva Janžurová začne za dva týdny natáčet snímek režiséra Radka Bajgara Teroristka. "Bude to pro mě asi hodně náročné fyzicky," řekla dnes Janžurová při své lekci filmu na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti.

"Budu tam hodně běhat po lese, v něčem to připomíná příběh ženy v Kočáru do Vídně (snímek Karla Kachyni z roku 1966), tam jsem taky hodně běhala po lese," uvedla herečka. Drama s prvky komedie je snahou o reflexi společnosti, jde o příběh důchodkyně, která se odvážně postavila zlu.

Janžurová zavzpomínala i na herecké začátky související s působením jejího otce v ochotnickém souboru. "U nás v kuchyni se zkoušelo, říká se, že jsem zalezla pod stůl, aby mě nenašli. Prý jsem se zapojila, když herečce vypadl text. Řekla jsem: Kateřino, mluv. To byla moje první divadelní replika," uvedla herečka.

Její bratři jí zprostředkovali Chaplinovy grotesky nebo scénky z kabaretu U Fleků. "Já jsem pak zpívala árie, pak jsme hráli sousedy, kteří byli legrační dvojka. Už jako dítě jsem poznala základní zákonitosti gagů, ta touha se předvádět a cítit odezvu. To mi bylo sedm nebo osm," řekla Janžurová, která si dosud pamatuje na vůni prvních divadelních líčidel. Následovaly úspěchy v recitačních soutěžích a přijetí na DAMU, přestože ji v tom rodina nepodporovala.

Nejdůležitější věci o herectví se však dozvěděla až po škole, a to díky svému životnímu partnerovi Stanislavu Remundovi. "Herectví se pro mě stalo dobrodružnou záležitostí, nejen touhou se předvádět a sklízet ohlas, ale předmětem nekonečných úvah, vymýšlení, rozmýšlení, používání fantazie tam, kde už by se řeklo, že nejde nic vymyslet. Že autor už byl tak dokonalý, že ho už nemůžete vylepšit, ale roli díky hereckému myšlení můžete dát něco, co opravňuje ty slavné hry hrát pořád dokola a pořád přináší něco nového," uvedla Janžurová.

Vzpomínala na práci s mnoha režiséry i hereckými partnery. Nejlépe se jí točilo s Jiřím Hrzánem. "Nestyděla jsem se mu říkat své nápady. Bylo to skvělé partnerství. Dobře se mi hrálo s (Petrem) Nárožným. Nemůžu říct, že bych měla partnera, který by mě mučil," uvedla herečka, která večer převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů, která přehlídku pořádá. Podle organizátorů je cena "za půlstoletí filmové práce, v níž vrchovatou měrou zúročila svůj mimořádný a nesmírně všestranný herecký talent".

Přehlídka uvede Janžurovou v dramatu Petrolejové lampy, čímž vzdává hold tvorbě Juraje Herze, uvede také snímek Alice Nellis Výlet. Na programu byla i komedie Pane, vy jste vdova! LFŠ začala v pátek, trvá do neděle. Letošní 44. ročník nabízí přes 200 snímků.