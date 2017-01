Praha - Hru předního amerického dramatika Tennesseeho Williamse Báječná neděle v parku Creve Coeur si zvolila pro svůj režijní debut na divadelním jevišti herečka Iva Janžurová. Inscenace bude mít premiéru 6. dubna v pražském Divadle Kalich, oznámil ČTK jeho mluvčí Jaroslav Panenka.

"Tennessee Williams je pro mne tím nejvýsostnějším dramatickým autorem. Vždy bylo mým snem sejít se s jeho dokonalými kresbami lidských duší na jevišti," komentovala projekt oblíbená herečka. V této cituplné komedii si zahrála už v roce 1984 v pražském Divadle na Vinohradech v tehdy české premiéře této hry. V režii Stanislava Remundy byly jejími spoluhráčkami Daniela Kolářová, Eliška Balzerová a Ludmila Vostrčilová.

Nyní stejnou postavu Bodey svěřila své dceři Sabině Remundové, do dalších rolí obsadila Barboru Munzarovou a Lucii Žáčkovou. Sama se ovšem v inscenaci rovněž objeví.

S Remundovou i Munzarovou se Iva Janžurová herecky potkává v inscenaci Divadla Kalich Na mělčině, která je v repertoáru od roku 2012. S Lucií Žáčkovou se setkává na české první scéně.

Williamsova Báječná neděle v parku Cr?ve Coeur měla premiéru v roce 1979. Je příběhem veliké vášně a touhy po štěstí, kdy se v žáru horkého dne proplétají osudy čtyř žen. Oznámení ve společenské rubrice místního nedělníku totiž v každé z nich jinak vyvolá nečekanou aktivitu. Chtějí se vymanit z nijakosti obyčejného života, žít romantický život plný vzruchů i vykřičet svou žádostivost navzdory tušené šedi dnů.

"Dorothea v nemožnosti vlastního prožitku vloží všechny své naděje a sny do životů svých nejbližších. Tragikomickým zábleskem pomíjivosti lidského bytí je slečna Glucková, v jejímž pokoji o patro výš straší. Diváci se smějí, aby přehlušili tíseň. Další hrdinka příběhu Helena se nechce podobat všemu, co by jen stínem připomínalo malost prostřednosti, finanční nejistotu i samotu v utajování své zvláštní schopnosti milovat," uvedl Panenka.

V roce 2008 měla tato Williamsova komedie o soužití, lásce a absurdních omylech v každodenních situacích premiéru v Divadle pod Palmovkou.