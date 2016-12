Praha - Zpěvačka a houslistka Iva Bittová se skupinou Čikori natočila nové album At Home. Devět autorských skladeb navazuje na nahrávku Bílé Inferno z roku 1997 nejen obsazením či poetikou, ale i svou písňovou formou. ČTK o tom informoval Přemysl Štěpánek z vydavatelství Indies Scope.

Kapelu Čikori tvoří renomovaní hudebníci Vladimír Václavek (kytary), Jaromír Honzák (kontrabas) a Oskar Török (trumpeta).

"V Čikori se cítím 'at home' bez ohledu na to, jak často se setkáváme nebo jak dlouhá je pauza od posledního hraní či nahrávání," sdělil kontrabasista Honzák. "Na oslavě mých padesátin před sedmi lety zorganizoval Petr Ostrouchov setkání členů v té době již řadu let nečinné skupiny Čikori. A toto setkání se stalo impulzem pro její obnovení. Od té doby mám opět to potěšení zažívat pocit 'at home' pokaždé, když se sejdeme na pódiu," dodal.

Hudba na nahrávce autorsky patří Bittové a celým Čikori. Album vznikalo dva roky. "Pro mne je inspirací příroda a domov a tato atmosféra se zcela jistě podařila zaznamenat na celé desce," uvedla Bittová.

Autorka si pochvaluje společnou práci bez stressu. Z devíti textů se o tři zasloužil Karel David, úvodní Noc napsal Václavek. Jeden text přidal také Richard Müller. Titulní text At Home patří Lindě Greggové. Slova k písni A Paper Cone napsal londýnský kritik, rozhlasový redaktor a příležitostný básník Ken Hunt, inspirovaný zážitky ze svých dvou cest coby novináře za Bittovou.

Osmapadesátiletá Bittová patří k nejvýraznějším osobnostem české alternativní hudební scény. Letos již vydala album Slovenské spevy, na němž zpívá slovenské lidové písně ze sbírky Bély Bartóka v úpravě skladatele Vladimíra Godára.