New York - Hluboko v půdě Marsu se nachází velké solné jezero, kde může existovat život. V článku zveřejněném dnes v časopisu Science to tvrdí skupina italských vědců, kteří své zjištění opírají o analýzu dat sondy Mars Express získaných během tří let. Výzkumný satelit od roku 2003 obíhá Mars v rámci projektu Evropské kosmické agentury.

Zjištění podle agentury AP vyvolává nadšení expertů. "Pokud jsou výzkumné závěry správné, je to poprvé, kdy jsme nalezli důkaz o přítomnosti velkého vodního rezervoáru na Marsu," komentoval objev Cassie Stuurman, geofyzik Texaské univerzity. Scott Hubbard, který v roce 2000 řídil první výzkumný program NASA na Marsu, označil zjištění za "úžasně vzrušující".

Studie přesně neuvádí hloubku vodní vrstvy. Italští vědci tak nemohou určit, zda jde o podzemní nádrž nebo prostě o vrstvu kalu. Rezervoár vody je široký asi dvacet kilometrů a leží pod půldruhakilometrovou vrstvou ledu poblíž jižního pólu planety. Podle šéfa vědeckého týmu Roberta Oroseie z boloňského Národního astrofyzikálního ústavu "není jiné vysvětlení", než že jde o vodu.

Mars je velmi chladná planeta, ale voda se tam možná udržuje v tekutém stavu díky rozpuštěné soli. Podle vědců takové prostředí není příliš příznivé životu v té podobě, jaká je známá na Zemi. Existují ale mikrobi, které jsou schopné se na slané prostředí adaptovat. "Myslím, že je to první kandidát na místo, kde je život schopen vydržet," komentoval nález jezera Orosei.

Planetární sonda Mars Express už v lednu 2004 potvrdila přítomnost vody na povrchu Marsu. Na jižním pólu identifikovala výpary molekul vody z ledu, a získala tak vůbec první přímé doklady o jeho existenci na rudé planetě.