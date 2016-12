Řím - Muž zastřelený dnes ve městě poblíž severoitalského Milána je "bez jakýchkoli pochyb" Tunisan Anis Amri podezřelý z pondělního útoku na vánoční trh v Berlíně. Informace médií na tiskové konferenci v Římě potvrdil italský ministr vnitra Marco Minniti. Podle italských médií se Amriho totožnost podařilo jednoznačně určit na základě otisků prstů.

Čtyřiadvacetiletého Amriho zastavila ve tři hodiny ráno ve městě Sesto San Giovanni poblíž lombardské metropole hlídka složená ze dvou policistů během rutinní kontroly. Hledaný Tunisan následně podle italských médií sáhl do batohu pro zbraň a za pokřiku Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký!) na policisty vystřelil. Jednoho z nich přitom zranil na rameni. Při pokusu o útěk Amriho další policista zastřelil.

Zraněný stráže není v ohrožení života. Ministr vnitra Minniti oběma policistům poděkoval osobně po telefonu a zraněnému popřál brzké uzdravení. Lidé si podle něj díky nim mohou užít klidné vánoční svátky.

Podle šéfa italského protiteroristického útvaru Alberta Nobiliho se do města Sesto San Giovanni zastřelený podezřelý Amri dostal z Francie. V jeho batohu se údajně našla jízdenka na vlak. Do italského Turína dorazil z Chambéry v jihovýchodní Francii. Pak nasedl na vlak do Milána. Z hlavního milánského nádraží pak vyrazil do Sesto San Giovanni.

Tunisan Anis Amri do Německa v roce 2015 přišel právě z Itálie, kde pobýval od roku 2012. Podle italských médií byl v Itálii rovněž ve vězení.