Řím - Italské populistické strany Liga a Hnutí pěti hvězd (M5S) se opět dohodly na vládní koalici. Od předchozího pokusu upustily poté, co prezident Sergio Mattarella na ministerstvo financí v neděli neschválil euroskeptika Paola Savonu. Toho v nyní navrhovaném kabinetu nahradil téměř neznámý profesor ekonomie Giovanni Tria. Jako premiéra protiimigrační Liga a protestní M5S znovu navrhují Giuseppa Conteho. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na zdroje z obou stran.

Conte, který sestavoval první verzi kabinetu Ligy a M5S, se po neúspěchu funkce vzdal a prezident jmenoval ekonoma Carla Cottarelliho, aby sestavil úřednickou vládu. Ukázalo se ale, že by neměla šanci na získání důvěry parlamentu, a Cottarelli navíc během vyjednávání zjistil, že by přece jen mohla vzniknout vláda politická. Po dohodě s prezidentem ustoupil do pozadí. Dnes po zveřejnění výsledku jednání populistických stran vrátil prezidentovi pověření k formování kabinetu.

Prezident Mattarella přijme Conteho dnes ve 21:00 SELČ a patrně jej znovu pověří sestavením vlády.

Savona podle agentury ANSA ale z nové vlády nezmizí, měl by se stát ministrem pro záležitosti EU.

Šéfovi M5S Luigimu di Maiovi patrně ve vládě připadne ministerstvo práce a sociálního zabezpečení kvůli projektu základního nepodmíněného příjmu. Předseda Ligy Matteo Salvini zřejmě zasedne na vnitru. Liga, již agentury označují za krajně pravicovou, do koaliční smlouvy prosadila deportace migrantů bez dokumentů, kterých v Itálii žije kolem půl milionu.

Po zveřejnění koaličního programu Ligy a M5S vyvolal silné znepokojení evropských partnerů a institucí zejména zamýšlený odklon od úsporných opatření Evropské unie.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian v reakci na rýsující se první populistickou vládu západní Evropy uvedl, že doufá, že Itálie dostojí svým závazkům vůči EU. "Italové svou volbu vyjádřili ve volbách. Doufám, že zůstanou věrni svým dějinám," řekl Le Drian ve francouzské zpravodajské televizi LCI.