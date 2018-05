Řím - Italské protestní Hnutí pěti hvězd (M5S) dnes zveřejnilo konečnou verzi koaliční smlouvy s euroskeptickou a protiimigrační Ligou, informovala agentura AFP. V dokumentu není zmínka o odchodu z eurozóny, o němž se spekulovalo v průběhu týdne, ale antisystémové strany se ve společné koaliční smlouvě odvrací od úsporných opatření Evropské unie.

"Všechny položky koaliční smlouvy 'vlády změny' dnes nabraly konečnou podobu, jsem velmi šťastný. Uplynulých 70 dní bylo skutečně náročných, stalo se mnoho věcí, ale nakonec se nám podařilo uskutečnit naše volební sliby," oznámil na facebooku šéf M5S Luigi Di Maio.

O programu o 30 bodech, jež jsou rozvedeny na 58 stranách, hlasují na internetové platformě M5S od dnešního rána členové hnutí. Členové Ligy o něm budou hlasovat v sobotu a v neděli.

"Vláda se pokusí snížit veřejný dluh, nikoli prostřednictvím příjmů z daní a pomocí úsporných opatření - politik, které se neosvědčily - ale spíše oživením vnitřní poptávky, jež povede ke zvýšení HDP," vysvětluje text koaliční smlouvy.

M5S a Liga nezmiňují explicitně odchod z eurozóny neboli zemí používajících jako platidlo euro, ale místo toho hodlají "revidovat s partnerskými státy rámec správy evropských ekonomických záležitostí (mimo jiné měnovou politiku, Pakt o stabilitě a růstu a finanční fiskální úmluvu)".

V zemi, jejíž obyvatelé dosahují po Japoncích nejvyššího věku na světě, chtějí antisystémové strany snížit věk odchodu do penze, který měl v následujícím roce stoupnout na 67 let. Úsporným opatřením EU se podle agentur příčí klíčové body programů stran: Liga chce zavést přímou daň, M5S si přeje prosadit základní nepodmíněný příjem 780 eur (bezmála 20.000 Kč). Podle odhadů by italská kasa po zavedení těchto tří změn přišla o 112 miliard eur (2,86 bilionu Kč).

Co se týče zahraniční politiky, dokument potvrzuje členství v NATO a USA nazývá "privilegovaným spojencem". Budoucí možní vládní spojenci volají po zrušení sankcí proti Rusku, jehož považují za obchodního partnera. Za jedinou "demokraticky legitimní" unijní instituci antisystémové strany považují Evropský parlament a přejí si zvýšení jeho pravomocí.

M5S a Liga chtějí dosáhnout revize takzvaného dublinského systému, podle nějž azylové řízení zahájí ta země, v níž uprchlík poprvé o azyl požádal nebo v níž prokazatelně poprvé vstoupil na území EU. Místo toho chtějí docílit přerozdělování uprchlíků mezi unijní země. Dokument volá po deportací migrantů, zřízení více detenčních táborů pro běžence bez dokumentů, ale i po zrušení nelegálně zřízených romských osad.