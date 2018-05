Řím - Italská protiimigrační a euroskeptická Liga a protestní Hnutí pěti hvězd (M5S) uzavřou v pondělí dohodu o společné koaliční vládě. Oznámil to dnes předseda Ligy Matteo Salvini poté, co se zástupci obou stran sešli k vypracování konečné verze koaliční smlouvy.

Salvini podle agentury ANSA řekl, že se buď podepíše dohoda, anebo "bude slovo opět patřit" prezidentovi Sergiu Mattarellovi. Pokud by i toto koaliční vyjednávání nakonec selhalo, pokusila by se hlava státu ustavit úřednickou vládu, která by zemi dovedla k předčasným parlametním volbám nejspíš na začátku příštího roku.

Obě protestní strany výrazně posílily své postavení v parlamentu po březnových volbách. Dohromady mají pohodlnou nadpoloviční většinu v obou komorách parlamentu.

Dosavadní jednání ale ztroskotávala na neochotě Ligy vzdát se koaličního partnera - strany Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho, s nímž šla do voleb. Po devíti týdnech marného vyjednávání proto začal prezident uvažovat o vytvoření úřednické vlády, která by vedla zemi alespoň do konce roku. To podle všeho podnítilo politiky ke snaze přece jen se dohodnout. FI nakonec dala najevo, že nebude vládní koalici Ligy a M5S bránit.

Podle italských médií koaliční dohoda vyvolává velké obavy o další směřování země. M5S a Liga, které jsou označovány také za antisystémové strany, se podle všeho chystají k širšímu střetu s Bruselem, protože chtějí také uvolnit otěže svazující chronicky problematické italské finance. Problémem pro Brusel bude patrně také snaha nového kabinetu prosadit zrušení protiruských sankcí v reakci na ruskou anexi Krymu a nepřiznanou okupaci východní Ukrajiny oficiálně ovládané místními povstalci.