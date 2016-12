Řím - Muž zastřelený dnes ve městě poblíž severoitalského Milána je "bez jakýchkoli pochyb" Tunisan Anis Amri podezřelý z pondělního útoku na vánoční trh v Berlíně. Informace médií na tiskové konferenci v Římě potvrdil italský ministr vnitra Marco Minniti. Podle italských médií se Amriho totožnost podařilo jednoznačně určit na základě otisků prstů.

Čtyřiadvacetiletého Amriho zastavila po třetí hodině ráno ve městě Sesto San Giovanni poblíž lombardské metropole hlídka složená ze dvou policistů během rutinní kontroly. Hledaný Tunisan následně podle italských médií sáhl do batohu pro zbraň a za pokřiku Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký!) na policisty vystřelil. Jednoho z nich přitom zranil na rameni. Při pokusu o útěk Amriho další policista zastřelil. Podle médií je tímto policistou devětadvacetiletý Luca Scavá, který je u policie nováčkem. Jako strážce zákona pracoval devět měsíců.

Zraněný policista, 36letý Cristian Movio není v ohrožení života. Ministr vnitra Minniti oběma policistům poděkoval osobně po telefonu a zraněnému popřál brzké uzdravení. Lidé si podle něj díky nim mohou užít klidné vánoční svátky. "Celá Itálie je na tyto policisty pyšná," dodal ministr. Oběma policistům dnes na twitteru poděkovala v italštině také berlínská policie.

Podle šéfa italského protiteroristického útvaru Alberta Nobiliho se do města Sesto San Giovanni Amri dostal z Francie. V jeho batohu se údajně našla jízdenka na vlak. Do Turína dorazil nejspíš z Chambéry v jihovýchodní Francii. Pak nasedl na vlak do Milána, kam přijel kolem 1:00. Z hlavního milánského nádraží vyrazil do Sesto San Giovanni.

Italský premiér Paolo Gentiloni sdělil, že už ráno o zabití Amriho telefonicky informoval německou kancléřku Angelu Merkelovou. Ohrožení terorismem navzdory zabití podezřelého zůstává podle premiéra nadále vážné.

"Amri byl krajně nebezpečný uprchlík, který mohl spáchat další atentáty," uvedl na tiskové konferenci ředitel milánské policie Antonio De Iesu. Podle něj měl Tunisan u sebe kromě odjištěné zbraně také několik stovek eur. Neměl u sebe naopak mobilní telefon ani žádné dokumenty. Policisté podle De Iesua neměli žádné informace od tajných služeb, že by Amri mohl být v Miláně.

Policisté nyní prověřují, jestli měl Amri v okolí Milána kontakty na islamisty. Deník Bild s odvoláním na italská média napsal, že zbraň, která se našla u jeho těla, odpovídá té, s níž byl v Berlíně zastřelen polský řidič kamionu. Ostatní německá média zatím napsala jen to, že šlo o zbraň stejného typu, zda se jedná o totožnou zbraň zatím podle nich jasné není.

Tunisan Anis Amri do Německa v roce 2015 přišel právě z Itálie, kde pobýval několik let. Podle italských médií byl v zemi rovněž ve vězení a to v sicilských městech Catanii a Palermu. Trest dostal za podpálení uprchlického tábora na ostrově. Do Německa odešel krátce po propuštění z výkonu trestu. Ředitelka nápravného zařízení v Palermu Amriho označila v italském tisku za "problematického trestance". "Byl agresivní a byl příčinou mnoha extrémních situací," uvedla Francesca Vazzanaová. Náznaky, že by se ve věznici radikalizoval, ale podle ní zjevné nebyly.

Němečtí vyšetřovatelé jsou překvapeni, že byl Amri v Itálii

Němečtí vyšetřovatelé jsou podle listu Tagesspiegel překvapeni, že podezřelý Tunisan Anis Amri byl objeven v Itálii. Do dnešního rána, kdy dostali informaci o tom, že ho italští policisté zastřelili, se domnívali, že je stále v Německu. Nyní je podle nich třeba vyšetřit, jak se mu podařilo přejet téměř celou spolkovou republiku a dostat se až k Milánu.

Z dosavadních vyjádření úřadů a informací médií vyplývá, že Amri z Německa odjel do Chambéry v jihovýchodní Francii a odtud přes Turín do Milána. Z hlavního milánského nádraží pak vyrazil do Sesto San Giovanni, kde jej dnes brzy ráno zastřelil policista. Čtyřiadvacetiletý Tunisan přitom údajně cestoval převážně regionálními spoji.

"Byli jsme všichni překvapeni, protože jsme vycházeli z toho, že se ještě nachází v Německu," citoval Tagesspiegel jednoho z vyšetřovatelů.

Smrti Amriho ale vyšetřování německé, ani italské policie nekončí, protože je dobře možné, že muž podezřelý z pondělního útoku na berlínský vánoční trh měl komplice.

Tagesspiegel dnes také napsal, že jen v Berlíně po Amrim pátraly tisíce policistů, několik stovek jich přitom bylo vyčleněno výhradně na tento úkol. I velká část řadových policistů nyní nosí neprůstřelné vesty a má při sobě automatické zbraně.

Berlínský list dále uvedl, že zatím chybí důkazy o tom, že by Amriho přímo řídil Islámský stát, i když s ním byl v kontaktu. Spíše jednal na vlastní pěst a inspiroval se útokem v Nice, který si v létě vyžádal 86 životů. Z komunikace s dalšími salafisty prý vyplývá, že si mladý Tunisan přál časem umřít jako mučedník.

Média v Německu informují i o tom, že německé úřady v září a říjnu údajně od marocké strany dostaly varování, že Amri chystá útok.

Kvůli pondělnímu útoku zavádí německá policie přísnější opatření i ve vánoční dopravě. Na letištích a nádražích posiluje ostrahu. Policisté se ve zvýšené míře zaměří také na 30kilometrové pásmo u německých hranic.

Berlínu se ulehčilo, že podezřelý Tunisan Amri je po smrti

Zástupcům německého ministerstva vnitra se ulevilo, že podezřelý Tunisan Anis Amri už nepředstavuje nebezpečí, uvedl mluvčí ministerstva Tobias Plate. Na oficiální písemné potvrzení smrti Amriho, který podle vyšetřovatelů v pondělí zaútočil kamionem na vánoční trh v Berlíně, zatím ještě německá vláda čeká. Berlín dnes Itálii poděkoval za výbornou spolupráci a komunikaci.

"Pokud se (informace) potvrdí, pak se německému ministerstvu vnitra v každém případě ulevilo, že od této osoby už nevychází žádné nebezpečí," konstatoval Plate.

Amriho v noci na dnešek zastřelila italská policie poblíž Milána. Podle italského ministra vnitra Marca Minnitiho není pochyb o tom, že mrtvým je skutečně čtyřiadvacetiletý Tunisan.

Kancléřka Angela Merkelová se zatím k aktuálním informacím nevyjádřila, ale o událostech ji už po telefonu informoval italský premiér Paolo Gentiloni.

Merkelová má dnes podle německých médií telefonicky hovořit také s tuniským prezidentem. Tématem má být i vracení tuniských migrantů z Německa zpět do vlasti. Kvůli údajně nedostatečné ochotě přijímat zpět vlastní občany, čelí Tunisko v posledních dnech v Německu kritice.

Do Tuniska se německé úřady v minulosti snažily poslat i Amriho, Tunisko ale tvrdilo, že není jeho občan. Dokumenty nutné k návratu mu podle německých médií vystavilo až dva dny po útoku, který si v pondělí vyžádal 12 mrtvých.