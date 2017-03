Čongson (Korea) - Předposlední sjezd sezony Světového poháru vyhrála na trati pro olympijské hry 2018 v Čongsonu italská lyžařka Sofia Goggiaová. Čtvrtá žena z nedávného mistrovství světa zaznamenala první vítězství v kariéře a odložila korunovaci Slovinky Ilky Štuhecové nejlepší sjezdařkou zimy.

Čtyřiadvacetiletá Goggiaová dosáhla v tomto ročníku už devětkrát na pódium, na nejvyšším stupni ale stanula až dnes v Koreji. Rodačka z Bergama porazila o sedm setin sekundy královnu rychlostních disciplín Lindsey Vonnovou ze Spojených států amerických, které těsně unikl 78. triumf v SP.

"Myslela jsem, že ji nemůžu porazit, protože v trénincích byla hrozně rychlá," řekla Goggiaová o Vonnové, jež v minulých dnech vyhrála oba tréninky. "Byl to dobrý souboj. Je pro mě čest lyžovat s legendou a to, že jsem ji dnes porazila, je úžasné," dodala Italka.

Třetí skončila s odstupem 23 setin mistryně světa Štuhecová, jež si tak bude muset na očekávaný triumf v hodnocení disciplíny počkat necelé dva týdny na finále SP v Aspenu. Slovinka vede pořadí sjezdu před Goggiaovou o 97 bodů, v případě dalšího Italčina vítězství jí v USA k zisku malého křišťálového glóbu bude stačit poslední bodované patnácté místo.

"Jela jsem rychle, ale ne dost rychle. Byla to dobrá jízda, ale nejsem stoprocentně spokojená, protože jsem ztratila příliš času ve střední sekci," uvedla Štuhecová. "Ale těším se, že se sem vrátím příští rok a převedu tu dokonalou jízdu," dodala s vyhlídkou na olympijské hry v Pchjongčchangu lyžařka, jež se může stát první slovinskou vítězkou pořadí sjezdu SP v historii.

Generálka na ZOH pokračuje v Čongsonu v neděli superobřím slalomem. Česká univerzálka Ester Ledecká do Koreje neodcestovala, startuje ve Světovém poháru v tureckém Kayseri na snowboardu.

Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Čongsonu:

Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:38,80, 2. Vonnová (USA) -0,07, 3. Štuhecová (Slovin.) -0,23, 4. Rossová (USA) -0,58, 5. Tipplerová (Rak.) -0,60, 6. Cooková (USA) -0,62, 7. Fluryová (Švýc.) -0,77, 8. Schnarfová (It.) -1,01, 9. C. Suterová (Švýc.) -1,11, 10. Stufferová (It.) -1,12.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 8 závodů): 1. Štuhecová 497 b., 2. Goggiaová 400, 3. Gutová (Švýc.) 360, 4. Schnarfová 215, 5. Weiratherová (Licht.) 206, 6. Vonnová 200, ...34. Ledecká (ČR) 37.

Průběžné pořadí SP (po 30 ze 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1323, 2. Štuhecová 1085, 3. Gutová 1023, 4. Goggiaová 921, 5. Worleyová (Fr.) 736, 6. Weiratherová 640, ...24. Strachová 282, 74. Ledecká 61, 104. Pauláthová 14, 106. Dubovská 13, 119. Klicnarová (všechny ČR) 5.