Curych - Fotbalisté Itálie se v baráži evropské části kvalifikace mistrovství světa utkají se Švédskem. Severní Irsko, které ve skupině skončilo před českou reprezentací, narazí na Švýcarsko. Chorvatsko vyzve Řecko a Dánsko změří síly s Irskem. První zápasy se budou hrát od 9. do 11. listopadu, odvety 12. až 14. listopadu. Rozhodl o tom dnešní los v Curychu.

Čtyřnásobní mistři světa z Itálie v kvalifikační skupině skončili na druhém místě s pětibodovou ztrátou za Španělskem. "Azzurri", kteří chyběli na světovém šampionátu naposledy v roce 1958, absolvovali baráž pouze před MS 1998, kdy vyřadili Rusko.

Italové porazili Švédy ve skupině loňského Eura (1:0) a podlehli jim naposledy v červnu 1998. "Není to lehký los, respektujeme soupeře a budeme muset být v té nejlepší formě. Ale jsme optimističtí. Začínat venku může být výhoda, ale zas takovou roli to nehraje. Mistrovství světa bez Itálie je nepředstavitelné," řekl manažer italského týmu Lele Oriali.

Severní Irsko si může na mistrovství světa zahrát poprvé od roku 1986. Ostrovní tým však při premiéře v baráži čeká těžký protivník. Švýcaři za sebou mají výbornou kvalifikaci, v níž vyhráli devět z deseti utkání a o přímý postup přišli až závěrečnou porážkou 0:2 v Portugalsku.

"Bude to těžké. Švýcarsko odehrálo dobrou kvalifikaci, ale máme velkou šanci postoupit do Ruska. Všichni víme, že budeme muset podat nejlepší možný výkon. Věříme, že na to máme," uvedl kouč Severního Irska Michael O'Neill. Jeho svěřenci z dosavadních pěti vzájemných utkání dvakrát vyhráli, dvakrát remizovali a jednou prohráli.

Chorvatští fotbalisté by rádi potvrdili stoprocentní úspěšnost v baráži. Z ní dvakrát postoupili na mistrovství světa (1998 a 2014) a dvakrát na evropský šampionát (2004 a 2012). Mužstvo s hvězdami Lukou Modričem, Ivanem Rakitičem či Mariem Mandžukičem neprohrálo s Řeckem v posledních čtyřech duelech od roku 1997.

Irsko, které čeká rekordní osmá baráž o MS či ME, nepodlehlo Dánsku od roku 1985 čtyřikrát za sebou a poslední dva duely ovládlo jasně 3:0 a 4:0.