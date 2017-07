Řím - Italský ministr vnitra Marco Minniti dnes vyzval evropské země, aby otevřely své přístavy lodím zachraňujícím migranty ve Středozemním moři, a ulevily tak Itálii. V rozhovoru s deníkem Il Messaggero dodal, že Itálie nyní kvůli uprchlíkům čelí "enormnímu tlaku", a připomněl, že mnoho záchranářských lodí pluje pod vlajkou různých evropských zemí.

"Jestliže jediné přístavy, do kterých uprchlíky vozí, jsou ty italské, pak tu něco neklape. To je jádro problému," řekl Minniti. Podle něj se to týká plavidel nevládních organizací i lodí námořní mise Evropské unie proti pašerákům lidí Sophia a evropské agentury na ochranu hranic Frontex, které zachraňují uprchlíky v moři podobně jako italská pobřežní stráž.

Rozhovor, z nějž citovala agentura AFP, vyšel krátce před večerní schůzkou Minnitiho s jeho francouzským a německým protějškem v Paříži. Ministři mají diskutovat o "koordinovaném přístupu", který by měl pomoci Itálii vypořádat se s náporem běženců.

Itálie je nyní hlavní vstupní branou migrantů do Evropy. Po loňském uzavření takzvané balkánské stezky se většina migrantů snaží na starý kontinent dostat ze břehů severní Afriky přes Středozemní moře. Od počátku roku do země tímto způsobem dorazilo více než 83.000 migrantů, což je o 19 procent více oproti stejnému období v loňském roce. Italská pobočka Červeného kříže varovala, že situace v italských uprchlických centrech začíná být kritická.

Řím dal ve středu dala najevo, že uvažuje o nevpouštění lodí dalších zemí a nevládních organizací s migranty na palubě do svých přístavů, pokud zbylé členské státy Evropské unie zemi nepomohou a nepřevezmou část žadatelů o azyl.

Minniti dodal, že i kdyby jedna jediná loď místo do Itálie zamířila do přístavu v jiné evropské zemi, byl by jako "eurofil" hrdý. "Problém by to nevyřešilo, ale byl by to výjimečný signál" dokazující, že Evropa chce Itálii pomoci, dodal ministr.

Řím bude podle Minnitiho usilovat o to, aby bylo vyřizování azylu nějakým způsobem přesunuto z Itálie do Libye a aby pak do Evropy byli bezpečně přesunuti ti, kteří právo na ochranu získají. "Musíme rozlišovat mezi těmi, kteří mají nárok na humanitární ochranu, a těmi, kteří nemají, ještě než se (migranti) vydají na moře," uvedl ministr. Na základě rozhodnutí agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR) je podle něj třeba zajistit, aby ti, kteří azyl nezískají, tady ekonomičtí migranti, byli dobrovolně repatriováni.