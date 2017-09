Tomares (Španělsko) - Italský cyklista Matteo Trentin ve spurtu potřetí vyhrál etapu na letošní Vueltě. V čele celkového pořadí i po třinácté etapě zůstal Christopher Froome. Ze čtvrtečního pádu vyvázl jen s odřeninami a finišoval na sedmé pozici. Před Italem Vincenzem Nibalim má nadále bezmála minutový náskok.

Téměř 200 kilometrů dlouhá etapa byla převážně rovinatá, ale na posledních kilometrech v cílovém městě Tomares bylo několik krátkých stoupání. Peloton zhruba sedm kilometrů před cílem dostihl uprchlíky a nejvíce sil v závěrečném spurtu znovu prokázal osmadvacetiletý Trentin.

Jezdec stáje Quick-Step navázal na úspěchy ze čtvrté a desáté etapy a drží zelený trikot pro vedoucího muže bodovací soutěže. "Abych řekl pravdu, závěr nebyl podle mého gusta. Na papíře to vypadalo jednodušeji, zvlášť od třetího do druhého kilometru před cílem. Ale rozhodli jsme se to zkusit," řekl po dojezdu Trentin.

Ocenil přínos stájových kolegů. "Každý udělal svou práci a odvedl sto procent. Musel jsem vyhrát. Když je takový tým, musíte dokončit práci. Je to úžasné. Šel jsem do tohoto závodu sebevědomě, ale něco takového jsem nečekal," doplnil trojnásobný etapový vítěz.

V popředí společně s dalšími muži bojujícími o červený trikot projel cílem vítěz Tour de France Froome. Dojel hned za Nibalim a ze svého náskoku na rozdíl od čtvrtka nic neztratil. Stále usiluje o to, aby se stal prvním závodníkem po 39 letech, který v jednom roce vyhraje Tour de France i Vueltu.

V sobotu čeká cyklisty další horská etapa se závěrečným dvanáctikilometrovým stoupáním na vrchol Sierra de la Pandera v nadmořské výšce 1830 metrů.

Vuelta - 13. etapa Coín - Tomares (195,1 km):

1. Trentin (It./Quick-Step Floors) 4:25:13, 2. Moscon (It./Sky), 3. Kragh (Dán./Sunweb), 4. Schwarzmann (Něm./BORA-hansgrohe), 5. Van Asbroeck (Belg./Cannondale-Drapac), 6. Nibali (It./Bahrajn-Merida), 7. Froome (Brit./Sky), 8. Kelderman (Niz./Sunweb), 9. Contador (Šp./Trek-Segafredo), 10. Roche (Ir./BMC) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Froome 53:48:06, 2. Nibali -59, 3. Chaves (Kol./Orica-Scott) -2:13, 4. Kelderman -2:17, 5. De La Cruz (Šp./Quick-Step Floors) -2:23, 6. Zakarin (Rus./Kaťuša) -2:25, 7. Aru (It./Astana) -2:37, 8. Woods (Kan./Cannondale) -2:41, 9. Contador -3:13, 10. López (Kol./Astana) -3:58.