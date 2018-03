Miami - Vítězná série argentinského tenisty Juana Martína del Potra skončila po 15 zápasech v semifinále v Miami. Vítěze turnajů v Acapulcu a Indian Wells porazil na Floridě 6:1 a 7:6 domácí Američan John Isner.

Do finále čtyřhry postoupil šestý nasazený pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, jenž v semifinále zdolal 4:6, 6:3, 11:9 belgicko-nizozemskou dvojici Elise Mertensová, Demi Schuursová. Češky jsou letos ve finále podruhé a budou bojovat o první společný titul na okruhu. Pro obě by triumf na velkém turnaji v Miami byl nejcennějším deblovou trofejí kariéry, tak jako se to před dvěma týdny v Indian Wells povedlo Barboře Strýcové.

Dvaatřicetiletý Isner souboji dvoumetrových hráčů dominoval. Nastřílel 13 es, nepustil turnajovou pětku Del Potra ani k jednomu brejkbolu a zápas po hodině a půl zakončil krásným bekhendovým volejem. Čtrnáctý nasazený Američan exceloval především v prvním setu, v němž nastřílel 19 vítězných úderů, zatímco Del Potro ani jediný.

Isner si zahraje finále turnaje série Masters počtvrté v kariéře a pokusí se získat první titul. Zároveň má jistotu, že v novém vydání žebříčku předstihne Jacka Socka a Sama Querreyho a stane z trojky americkou jedničkou.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami

(tvrdý povrch):

Muži (dotace 7,972.535 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Isner (14-USA) - Del Potro (5-Arg.) 6:1, 7:6 (7:2).

Ženy (dotace 7,972.535 dolarů):

Čtyřhra - semifinále:

Krejčíková, Siniaková (6-ČR) - Mertensová, Schuursová (Belg./Niz.) 4:6, 6:3, 11:9.