Reykjavík - Otázka, zda je vhodné dávat na pizzu ananas, dokáže vyvolat bouřlivou diskusi. Islandský prezident Gudni Jóhannesson nedávno v debatě se studenty ve městě Akureyri prohlásil, že ji nenávidí a že by ji nejraději zakázal. Jeho výroky se rychle rozšířily na sociálních sítích a přiměly Jóhannessona, aby se k tématu vrátil v úterý na facebooku. Prezident ujistil, že havajskou pizzu nezakáže, a dodal, že k tomu ani nemá pravomoc. Uvedla to agentura AFP.

Diskusi kolem havajské pizzy vyvolal jeden ze středoškolských studentů v severoislandském přístavu Akureyri, který se na pizzu zdobenou tradičně šunkou, sýrem a ananasem prezidenta zeptal. Jóhannesson se k pokrmu vyjádřil velmi kriticky. "Kdybych měl tu moc, tak bych ji v naší zemi zakázal," řekl.

Agentura AP to označila za nejkontroverznější výrok islandského prezidenta, který má převážně ceremoniální funkci, od jeho loňského nástupu do funkce. Jóhannessonovy výroky vyvolaly mnoho reakcí také na sociálních sítích, a to jak na Islandu, tak ve světě. Islandský prezident proto na facebooku v úterý zveřejnil další komentáře.

"Nemám pravomoc zakázat lidem ananas na pizze, a jsem rád, že takovou pravomoc nemám. Prezidenti by neměli mít neomezenou moc," napsal. "Na pizzu bych doporučil plody moře," dodal prezident, který působil před nástupem do úřadu jako profesor politické historie.

Osmačtyřicetiletý Jóhannesson byl zvolen prezidentem loni a mezi Islanďany je nesmírně populární. Je známý svým neformálním vystupováním. Sám sebe označuje za obyčejného otce od rodiny, který rád čte, běhá a hraje fotbal. Přeložil také čtyři knihy od amerického autora hororových románů Stephena Kinga. V průzkumu veřejného mínění z 24. ledna měl podporu 81,4 procenta lidí.