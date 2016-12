New York - New York Isladers už nestojí o brankáře Jaroslava Haláka. Klub hokejové NHL dal jednatřicetiletého Slováka k dispozici ostatním týmům, a pokud si ho nikdo do sobotního poledne nevybere, poputuje po deseti letech na farmu do nižší AHL.

Haláka zařadili Islanders na takzvaný waiver den poté, co ve čtvrtečním utkání proti Minnesotě inkasoval čtyři góly z 24 střel a zápas dochytal jeden z jeho konkurentů Jean-Francois Berube. O pozici v týmu brankářské jedničky u Ostrovanů ještě bojuje Němec Thomas Greiss.

Bratislavský rodák Halák v této sezoně nastoupil do 21 zápasů, úspěšnost zásahů má 90,4 procenta a průměr obdržených gólů na zápas 3,23. V Islanders působí od roku 2014 a do roku 2018 má smlouvu na 4,5 milionu dolarů ročně. V AHL účastník dvou olympijských her a tří světových šampionátů chytal naposledy v sezoně 2006/07.