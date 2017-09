Berlín - Islám podle německé kancléřky Angely Merkelové (CDU) patří k Německu. Čtyři miliony muslimů přispívají k úspěšnosti spolkové republiky. Merkelová to dnes řekla v předvolební televizní debatě se svým vyzyvatelem Martinem Schulzem ze sociální demokracie. Obhajovala také svou migrační politiku.

Merkelová byla v debatě konfrontována se statistikou, podle níž si dvě třetiny Němců myslí, že islám k zemi nepatří. Uvedla, že skeptickému postoji lidí rozumí, vzhledem k tomu, že jsou ve jménu islámu páchány teroristické útoky. Zároveň ale poznamenala, že v Německu žijí čtyři miliony muslimů, takže islám k zemi patří.

Šéfka německé vlády se také nechala slyšet, že Berlín nebude trpět islamistické kazatele nenávisti. "Kazatelé nenávisti nemají v naší zemi co dělat," řekl i Schulz, podle něhož je ale jen výrazná menšina muslimů radikální.

Merkelová dnes také obhajovala svojí migrační politiku z krizového roku 2015. Šlo podle ní o velmi dramatickou situaci, v níž bylo správné běžencům pomoci otevřením hranic. Nedovedla si představit, že by se Německo na hranicích pokoušelo tisíce uprchlíků zastavit vodními děli.

Schulz s postupem Merkelové z větší části souhlasil, měla ale podle něj dopředu informovat své evropské kolegy. Integrace běženců, kterých do Německa v letech 2015 a 2016 přišlo 1,2 milionu, podle něj může být úkolem pro celou generaci. Podobně to vidí i šéfka německé vlády. "Máme integrační problémy," uvedla.

Připustila také chyby německé vlády v migrační politice, které vidí především v tom, že se Berlín v minulosti více nevěnoval situaci běženců v mimoevropských zemích.

Schulz by ukončil vyjednávání o vstupu Turecka do EU

Schulz je pro ukončení vyjednávání o vstupu Turecka do Evropské unie. Režim tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana podle něj překročil všechny meze. Schulz to řekl v předvolební debatě s Merkelovou, která je pro uzavření fondů, které Ankara čerpá v souvislosti s přípravou na vstup do EU.

Schulz uvedl, že byl v minulosti zastáncem vstupu Turecka do unie, postoj ale změnil kvůli vývoji Erdoganova režimu, který zadržuje několik Němců. Nikdo podle něj nyní nemůže bez obav cestovat do této země.

Merkelová konstatovala, že se Turecko velkou rychlostí vzdaluje od demokratických zvyklostí. Nikdy nebyla pro to, aby země vstoupila do EU. Pro zastavení rozhovorů je ale nejprve potřeba shoda všech unijních členů, míní. Rozhovory podle ní beztak prakticky neexistují.

Poznamenala také, že ještě v pátek mluvila se sociálnědemokratickým ministrem zahraničí Sigmarem Gabrielem, který měl jiný postoj než nyní Schulz.