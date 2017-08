Ženeva - Teroristická organizace Islámský stát (IS) stále páchá genocidu menšinové komunity iráckých jezídů, ale svět neplní svou povinnost zabránit tomuto zločinu a potrestat ho. Uvedla to podle agentury Reuters vyšetřovací komise OSN.

"Genocida probíhá, navzdory závazku členských států (OSN) zabránit tomuto počínání a trestat tento zločin," uvedla komise. "Tisíce jezídských mužů a chlapců se stále pohřešují a teroristická skupina si nadále podmaňuje okolo 3000 žen a dívek v Sýrii, kde čelí hroznému násilí, včetně každodenního surového znásilňování a bití," dodala.

V náboženství jezídů se mísí řada vlivů - od islámu, přes křesťanství až po zoroastrismus. Příslušníci IS označují jezídy za uctívače ďábla. OSN již dříve odhadla, že bojovníci IS při zabírání severního Iráku povraždili na 5000 jezídských mužů a tisíce dalších členů komunity odvlekli do zajetí.

Podle názoru vyšetřovatelů OSN se na jezídské komunitě, čítající asi 400.000 lidí, IS dopustil genocidy. Masakry, sexuální zotročování a další zločiny začaly, když se IS v roce 2014 zmocnil severoiráckého města Sindžár a okolí, kde většinu obyvatel tvořili právě jezídové.

Kurdští pešmergové znovu dostali oblast pod kontrolu v roce 2015, mnoho jezídů ale zůstalo v zajetí IS na jiných místech.