Bagdád - Síly bojující proti radikálům z Islámského státu (IS) v Iráku a v Sýrii by měly být schopné do šesti měsíců vybojovat irácký Mosul i syrskou Rakku. Prohlásil to americký generál Stephen Townsend, který velí koalici, jež bojuje s místními jednotkami proti IS. V Mosulu se už irácké armádě podařilo osvobodit od IS východní část města, bojiště se zužuje i kolem Rakky.

Townsend dnes navštívil severní Irák a řekl, že si myslí, že "v příštích šesti měsících boje v Mosulu i v Rakce skončí".

Irácká armáda ohlásila dobytí východního Mosulu v lednu a podle Townsenda nyní přeskupuje své jednotky, aby je mohla nasadit i v západní části města. Ofenzíva tam má podle něj začít v příštích dnech.

V provincii Rakka boje proti IS začaly loni v listopadu. Vede je koalice, která si říká Demokratické síly Sýrie (SDF), jež vznikla v roce 2015 na popud USA. Koalice sdružuje místní skupiny bojující proti IS. Má 25.000 členů a její hlavní složkou jsou kurdské milice YPG. Rakka je považovaná za hlavní stan IS, který začal obsazovat sever Sýrie a Iráku v roce 2014.

Oddíly SDF jsou nyní několik kilometrů od východní části města Rakka. Jejich cílem je zmocnit se silnice vedoucí na východ do Dajr az-Zauru, což je pro IS důležitá zásobovací trasa. Další jednotky postupují od západu a očekává se, že se podaří Rakku brzy izolovat. Město bylo domovem 300.000 lidí.