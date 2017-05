Vancouver (Kanada) - Irská rocková skupina U2 dnes (v noci na sobotu SELČ) v kanadském Vancouveru zahajuje turné, kterým oslaví třicáté výročí natočení slavného alba The Joshua Tree. Právě tato deska učinila z U2 v roce 1987 globální fenomén.

U2 za více než 40 let své existence prodali přes 100 milionů kopií desek, z toho přes 25 milionů byly kopie jejich pátého studiového alba, které získalo dvě ocenění Grammy. Vancouverský koncert k připomenutí slavné kolekce 11 písní začne časně ráno v sobotu SELČ.

Za 41 let působení na poprockové scéně je nynější turné první, které U2 věnují staršímu albu a nikoli nové nahrávce. Často to popové a rockové kapely činí, když už nedokážou oslovit svou fanouškovskou základnu novou hudbou, a tak raději sázejí na nostalgii.

Deník Vancouver Sun ale poznamenává, že turné k výročí The Joshua Tree není jen strojem na peníze. Jozuův strom, neboli juka krátkolistá (Yucca brevifolia) přitahuje život ve zdánlivě nemožných podmínkách a stejnojmenné album a turné "poskytuje jistý druh potravy fanouškům", kteří desetiletí sledují kariéru irské čtveřice, poznamenal kanadský list. Druhá polovina vancouverského koncertu má nabídnout ohlédnutí za kariérou kapely.

Album The Joshua Tree obsahuje některé z nejslavnějších hitů kapely, jako jsou With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For a Where the Streets Have No Name. Tyto písně U2 obvykle nechybí na koncertech U2 dodnes. Na vystoupeních aktuálního turné zaznějí všechny songy alba, slibuje kapela na svém webu.

Album The Joshua Tree bývá často zařazováno na seznamy nejlepších hudebních nahrávek všech dob. Už k 20. výročí před deseti lety U2 desku vydali znovu v novém zpracování a totéž činí i nyní.

Z Vancouveru se U2 přesunou do nepříliš vzdáleného amerického Seattlu. Podle místních médií se dá očekávat, že na nedělním koncertě na americké půdě se bude frontman kapely Bono, známý také jako filantrop, strefovat do amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Až do začátku července se budou Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen pohybovat po Severní Americe a následující měsíc je turné zavede do Evropy. Jejich čeští příznivci to budou mít nejblíže na koncert na berlínském Olympijském stadionu 12. července. Koncertní sérii plánuje kapela zakončit 1. srpna v Bruselu.