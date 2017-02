Praha - Irský nízkonákladový dopravce Ryanair chystá od letošní zimní letové sezóny osm nových přímých leteckých spojení z Prahy. Kromě tří dříve oznámených spojení do Krakova, Madridu a Barcelony jde o linky do Boloně, Budapešti, Edinburghu, Eindhovenu, Malagy a o sezónní spojení do Liverpoolu. Společnost to uvedla v tiskové zprávě.

Z Prahy tak bude dopravce provozovat celkem 14 přímých linek a očekává, že počet přepravených cestujících dosáhne 1,1 milionu lidí ročně. "Prodej letenek na nové spoje zahájíme během února. Zdvojnásobíme tak svůj pražský provoz a budeme i nadále podporovat růst cestovního ruchu a počtu pracovních míst, čímž dostojíme svým závazkům vůči Česku," uvedl ředitel prodeje a marketingu společnosti Ryanair Kenny Jacobs.

Sedmkrát v týdnu plánuje společnost létat v novém řádu do Barcelony a Eindhovenu. Pět týdenních frekvencí je pak naplánováno pro linku do Budapešti. O jednu frekvenci týdně méně pak na trasy do Madridu a Liverpoolu. Třikrát v týdnu do Boloně a Edinburghu a dvakrát týdně do Krakova a Malagy.

Zároveň se rozšíří počet frekvencí na londýnské letiště Stansted, nově na ně budou letadla Ryanairu létat dvakrát denně. Pro letošní letní letový řád společnost Ryanair z Prahy chystá sedm přímých letů.