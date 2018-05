Dublin - Irský premiér Leo Varadkar chce do konce roku prosadit nový zákon povolující v zemi interrupce. V reakci na to, že většina Irů v pátečním referendu podle předběžných výsledků odsouhlasila zrušení zákazu potratů, řekl, že příslušný zákonodárný proces potrvá zhruba půl roku.

"To, co dnes vidíme, je vyvrcholením tiché revoluce, která se odehrává v Irsku za posledních deset nebo 20 let," řekl Varadkar podle webu listu The Irish Times. Ministr zdravotnictví Simon Harris předtím řekl, vláda by mohla dát podnět k vypracování zákona v úterý. Přes léto by mohl být zpracován a na začátku podzimu předložen parlamentu.