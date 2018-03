Ilustrační foto - Cisternový kamion v areálu přerovské chemičky Precheza patřící do holdingu Agrofert, kde sídlí také společnost FAU.

Ostrava - Policie podle zpravodajského serveru iRozhlas.cz obvinila kvůli daňovým únikům jednatele firmy FAU Vojtěcha Csabiho a několik dalších lidí. Podle kriminalistů firma spadající pod FAU před lety neodvedla daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši přes 200 milionů z obchodu s naftou. Radiožurnál to dnes uvedl s odvoláním na tři důvěryhodné zdroje. Csabi to nechtěl komentovat.

Případ dozoruje olomoucká pobočka Krajského státního zastupitelství v Ostravě. Dozorující žalobce Karel Studený ČTK řekl, že věc nemůže komentovat, pokud jednotliví lidé a strany nemají usnesení doručeno. Advokát FAU Alfréd Šrámek ČTK řekl, že o zahájení trestního stíhání jednatele informace nemá. Nezastupuje ale Csabiho, jen firmu FAU. "Pokud by to byla pravda, přijde mi postup policie úsměvný. Nechápu to. Z pozice právního zástupce FAU jsem si jist, že společnost na daních žádný dluh nemá," řekl Šrámek ČTK.

Opavská firma FAU je nyní v konkursu. Skončila v něm po vydání zajišťovacích příkazů, kterými se finanční správa domáhala zaplacení neodvedených daní. Finanční správa dříve uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, v němž nebyla u firem placena DPH a byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH.

Finanční správa po firmě od roku 2016 vymáhá daňové dluhy. Soud ale nedávno označil zajišťovací příkazy za nezákonné, a to kvůli tomu, že úředníci po firmě FAU v podstatě vymáhali daň z přidané hodnoty (DPH) za jeden obchod dvakrát. Jednatel společnosti Vojtěch Csabi už dříve ČTK řekl, že postup státu považuje za šikanu.

Loni v srpnu zazněla zmínka o likvidaci FAU na nahrávce zveřejněné na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman a podle některých politiků vyvolává dojem, že finanční správa jednala v zájmu tehdejšího ministra financí Andreje Babiše. Obchodník s pohonnými hmotami FAU totiž vlastní sklad pohonných hmot v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert, který dříve patřil šéfovi hnutí ANO Babišovi. Babiš, který je nyní premíérem v demisi, holding později převedl do svěřenských fondů. Objevily se spekulace o tom, že za ostrým postupem Finanční správy a celníků mohly být obchodní zájmy Agrofertu. Babiš několikrát důrazně odmítl, že by v době působení ve funkci ministra financí zneužíval nebo úkoloval finanční a celní správu.