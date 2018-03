Plzeň - Vítězové základní části extraligy hokejisté Plzně vstoupili do čtvrtfinále prohrou s Olomoucí 2:3 po samostatných nájezdech. Hanáci, kteří mají za sebou čtyřzápasovou sérii předkola se Zlínem, uspěli díky hattricku útočníka Zbyňka Irgla. Druhé utkání se hraje v pátek od 17:30 opět v Plzni.

Západočeši nastoupili i s uzdraveným nejproduktivnějším hráčem základní části Milanem Gulašem, který kvůli zranění kolena přišel o start na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu a byl téměř měsíc mimo hru.

Jako první zahrozili ve čtvrté minutě domácí, ale Indrákovu střelu Konrád vyrazil a Stach s dorážkou neuspěl. Hosté se ubránili i při vyloučení kapitána Vyrůbalíka. V polovině úvodní části se dostali poprvé do šance také hosté a Svoboda kryl Eberleho pokus.

Ve 12. minutě se už Hanáci dočkali vedení. Irgl objel branku a z levého kruhu přes obránce Čerešňáka překonal Svobodu střelou pod vyrážečku. Pak se ještě ocitl v dobré pozici Jaroměřský, ale minul. Na druhé straně se snažil po otočce zakončit Denis Kindl, ale Konrád zasáhl.

Do druhé části nastoupili hosté bez útočníka Strapáče, který v první třetině po souboji nepříjemně upadl na led. Blízko vyrovnání byl ve 23. minutě Gulaš, který se po pravé strany natlačil před branku, ale blafák do bekhendu i kvůli Vyrůbalíkově faulu nedotáhl.

Potom opět Gulaše fauloval ve středním pásmu Jaroměřský, ale Indiáni 70 sekund trvající přesilovku pěti proti třem nevyužili. Stav se neměnil ani při zkrácených výhodách po špatném střídaní na obou stranách. Ve 29. minutě se vítěz základní části dočkal vyrovnání. Po střele Denise Kindla se trefil bekhendem z dorážky Schleiss.

Otočit stav po Stachově akci mohl Indrák, vzápětí ohrozili na druhé straně Svobodu Eberle a Laš. Pak se vyznamenal Konrád, který pravým betonem kryl možnost osamoceného Schleisse, jehož ideálně uvolnil Kadlec. Do vedení se vrátila ve 36. minutě Olomouc. Jones nezachytil Vyrůbalíkovo nahození, srazil puk jen ke Knotkovi, který zadovkou uvolnil Irgla a ten překonal Svobodu nad lapačku.

V úvodu třetí třetiny se Plzeň ubránila při vyloučení Gulaše, který se pak ve 48. minutě podílel na vyrovnání. Zpoza branky nabil mezi kruhy Jakubu Kindlovi, který trefil přesně levý horní roh Svobodovy branky. Plzeň se snažila rozhodnout, ale narážela na pevnou defenzivu soupeře a neprosadila se ani při trestu Jaroměřského.

V nastavení kryl Svoboda střelu Skladaného. Na druhé straně minul Mertl, který pak v 68. minutě po individuální akci ještě trefil horní tyč. Konrád si poradil i s pokusy Moravčíka, Gulaše a znovu Mertla. Olomouc se ubránila také v oslabení po špatném střídání.

V rozstřelu rozhodl v šesté sérii Irgl, který proměnil oba své pokusy. Za hosty byl vedle něj úspěšný i Knotek, za Plzeň se prosadili jen Stach a Kratěna.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "V první třetině jsme hráli aktivně, ale pořád to nebylo ono. Ve druhé třetině už náš nápor takový nebyl, Olomouc velice dobře bránila střední pásmo. Pokud jsme se dostali do útočného pásma, tak jsme se tam málo udrželi. Hodně nás zdvojovali a bylo to v soubojích těžké. Bylo trošku znát, že jsme delší dobu nehráli. Hůř nám to navazovalo, ale chtěli jsme být trpěliví. Jsme připravení na to, že série bude dlouhá. Olomouc vede 1:0, ale zítra je nový den a my se na to připravíme, abychom předvedli lepší výkon."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Pro nás bylo důležité, že se nám podařilo ustát začátek, kdy Plzeň začala velmi aktivně. Měli spoustu šancí a hrálo se hodně u nás v pásmu. Bylo vidět, že domácí dlouho nehráli a na play off se těšili. Braňo Konrád tam vychytal spoustu šancí a pak se nám podařilo jít do vedení. To byla psychická vzpruha, protože tady v Plzni moc gólů nedáváme. Celkově to byl vyrovnaný zápas, domácí byli mírně aktivnější. Důležité také bylo, že jsme ubránili všechny přesilovky soupeře včetně té pět na tři. A parádní střelecký den měl Zbyněk Irgl."

HC Škoda Plzeň - HC Olomouc 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Schleiss (D. Kindl), 48. J. Kindl (Gulaš, Kratěna) - 12. Irgl (Strapáč, J. Galvas), 36. Irgl (J. Knotek), rozhodující sam. nájezd Irgl. Rozhodčí: Pavlovič, Šír - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 6111. Stav série: 0:1.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Pulpán - Gulaš, Mertl, Kantner - Indrák, Kratěna, Stach - D. Kindl, Kracík, Schleiss - Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Staněk, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.