Washington - Íránský oscarový režisér Asghar Farhádí bude bojkotovat letošní udílení nejprestižnějších filmových cen na protest proti migračnímu výnosu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Filmař označil nařízení dočasně zakazující vstup do USA obyvatelům sedmi muslimských zemí včetně Íránu za nespravedlivé a Trumpa přirovnal k představitelům teokratického íránského vedení. Informoval o tom list The New York Times.

"Zastánci tvrdé linie, bez ohledu na svou národnost, politické argumenty či války, chápou svět a staví se k němu velmi podobným způsobem," uvedl Farhání v prohlášení s tím, že Trump stejně jako někteří íránští vůdci rozděluje svět na "my a oni".

Farhání získal Oscara v kategorii nejlepších cizojazyčných snímků v roce 2013 za film Rozchod Nadera a Simin. Nejen kvůli tomuto dílu upadl v nemilost konzervativního íránského režimu, který film popisující diskriminaci žen v zemi označil za jeden z nejhorších domácích snímků.

Letos je nominován na cenu udělovanou americkou filmovou akademií jeho snímek Klient. Akademie již označila za "znepokojující" možnost, že by se Farhádí nedostal na únorové udělování cen. K jeho rozhodnutí nezúčastnit se ceremoniálu se dosud nevyjádřila.

Záměr bojkotovat předávání Oscarů už o víkendu vyhlásila jedna z hereček Farhádího filmu.

Trump vydal nařízení s tím, že podle něho pomůže Spojeným státům předejít teroristickým útokům do doby, než bude zpřísněn systém prověrek potenciálních imigrantů. Írán již reagoval recipročním zákazem vstupu na své území pro Američany.