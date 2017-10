Teherán - Írán připraví Spojeným státům tvrdou odvetu, pokud Bílý dům označí íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci. Oznámilo dnes íránské ministerstvo zahraničí. Americká média spekulují o tom, že Trump brzy odvolá podporu jaderné dohody, kterou v roce 2015 podepsal Írán se šesti světovými mocnostmi včetně USA a která má Teheránu znemožnit rozvíjet vojenský jaderný program. Zároveň se očekává, že americký prezident zavede tvrdší politiku vůči Teheránu a označí íránské nejmocnější bezpečnostní složky - revoluční gardy - za teroristickou organizaci, píše agentura Reuters.

"Věříme, že Spojené státy neudělají tuto strategickou chybu," uvedl mluvčí íránského ministerstva zahraničí. "Pokud ji udělají, íránská reakce bude tvrdá, rozhodná a zdrcující. Spojené státy by měly nést veškeré následky," dodal.

Zatím se na americké listině teroristů ocitají pouze některé osoby s vazbami na íránské revoluční gardy, ale nikoli tato vojenská organizace jako celek. Gardy působí mimo íránskou armádu, mají vlastní pozemní, vzdušné i námořní jednotky a jsou považovány za vlivnou strukturu íránské společnosti.

"Pokud je pravda, že americká vláda je tak hloupá a chce označit revoluční gardy za teroristickou organizaci, tak budou revoluční gardy považovat americkou armádu za něco jako Islámský stát (IS) s celosvětovým působením," prohlásil v neděli velitel gard Muhammad Alí Džafarí. Zároveň varoval Američany před uvalením nových protiíránských sankcí s tím, že by takové opatření ukončilo šanci na dialog a přinutilo Spojené státy přesunout své základny na Blízkém východě na místa, kde budou mimo dosah íránských balistických raket, jež mají dolet 2000 kilometrů.

V případě, že by se Spojené státy rozhodly na íránské gardy uvalit sankce, mohlo by to podle Reuters mít zásadní dopad na boje v Iráku a Sýrii, kde Washington i Teherán podporují strany, jež válčí proti IS. Obavy, že situace v regionu se zhorší, pokud USA označí revoluční gardy za teroristickou organizaci, dnes zazněly i z Paříže.

Berlín podobně zdůraznil, že nestojí o narušení mezinárodní jaderné dohody, na které se světové mocnosti dohodly s Íránem a kterou Trump označuje za ostudnou zástěrku pro rozvoj íránského jaderného programu.

O vztahu Spojených států ke smlouvě rozhoduje americký prezident každých 90 dnů, kdy Kongres informuje o tom, zda Teherán dohodu dodržuje a zda není v rozporu se zájmy USA. De facto tak prodlužuje její platnost, což už se stalo v dubnu a v červenci. Další vyjádření se očekává v nadcházejících dnech.