Kuvajt - Obnovit Irák po letech války a ekonomických zvratů si vyžádá 88,2 miliardy dolarů (1,8 bilionu Kč). Na mezinárodní konferenci věnované obnově Iráku to dnes v Kuvajtu řekl Kusaj Abdal Fattáh z iráckého ministerstva plánování. Kuvajtská konference potrvá do středy a má přinést dohodu o pomoci při rekonstrukci Iráku.

Irácký premiér Hajdar Abádí v lednu řekl, že si obnova vyžádá až 100 miliard dolarů, list The Wall Street Journal (WSJ) napsal, že se škoda způsobená boji proti radikálům z organizace Islámský stát (IS) odhaduje na 45,7 miliardy dolarů (944 miliard Kč).

Abdal Fattáh řekl, že pro nejbližší období bude Irák potřebovat 22 miliard dolarů, později ještě dalších 65 miliard. Největší investice jsou podle něj nutné do obnovy bydlení.

Do Kuvajtu se sjíždějí politici, investoři a zástupci nevládních organizací. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky od konference očekává, že se podaří dát dohromady peníze pro zajištění návratu iráckých uprchlíků do jejich domovů. I když se vrátilo podle OSN už 3,3 milionu Iráčanů, mimo domovy jich je stále 2,6 milionu. Vláda ohlásila porážku IS loni v prosinci.

Mustafá Hítí, který řídí fond na rekonstrukci Iráku, řekl, že se začalo s plněním rekonstrukčních programů, ale zatím se podařilo k jejich financování získat jenom necelé procento nutných prostředků. "Je poškozeno přes 138.000 domů a z nich polovina je zcela zničena," řekl.

Na konferenci dnes mají dostat slovo odborníci a zástupci nevládních organizací a tématem má být humanitární situace v Iráku, úterý bude patřit soukromému sektoru a ve středu by měly jednotlivé účastnické státy ohlásit své příspěvky.