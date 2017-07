Praha - Irák si v boji proti Islámskému státu (IS) cení pomoci od české vlády i českých neziskových organizací. Řekl to irácký velvyslanec Valíd Šiltágh. České firmy se podle něj mohou zapojit do poválečné rekonstrukce země a využít dřívější kontakty.

Šiltágh rovněž tlumočil poděkování irácké armády za letouny L-159 české výroby, které byly nasazeny do boje o druhé největší irácké město Mosul. Armáda osvobodila město do devět měsíců trvajícím boji s jednotkami IS. Irácký premiér Hajdar Abádí oznámil vítězství v Mosulu minulý týden v pondělí.

"Tato letadla sehrála významnou roli a bojovala ve dne i v noci. Letouny L-159 dokázaly velmi dobrou technickou úroveň," uvedl velvyslanec. Dodal, že v budoucnu chce Irák jednat s Českou republikou o dalších zakázkách v sektoru obrany. "Podle našich plánů by ministr obrany Iráku měl příští měsíc navštívit Českou republiku," poznamenal. Podle dřívějších informací Irák s Českem jedná a nákupu dalších šesti L-159.

V Iráku působí od loňského srpna čeští letečtí poradci a v prosinci svou misi zahájil tým českých vojenských chirurgů. Kromě vojenské pomoci ocenil velvyslanec humanitární a rozvojové příspěvky Česka. "Díky českému národu a nevládním organizacím, které pomohly při dopravování humanitární pomoci pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo a uprchlíky během těžkých tří let, jimiž Irák prošel," řekl.

Po osvobození Mosulu chce irácká vláda vytlačit Islámský stát i ze zbytku území a zahájit obnovu oblastí zasažených válkou. Podle Šiltágha mají při poválečné rekonstrukci velkou šanci české firmy, a to zejména při budování rafinérií, železnic a další dopravní infrastruktury. "Osobně bych byl velice rád, kdyby se české společnosti zapojily do obnovy rafinerie v Bajdží, kterou kdysi pomáhaly vybudovat, takže se v ní dobře vyznají," připomněl velvyslanec ekonomickou vazbu mezi oběma zeměmi z minulosti.

Pro české firmy vidí Šiltágh příležitost i při budování zavlažovacích systémů, ve zdravotnictví nebo vzdělávání. Doplnil, že příští týden do Iráku míří parlamentní delegace vedená místopředsedou Sněmovny Janem Bartoškem (KDU-ČSL) a místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou. Doprovodí je podnikatelská mise.

Zájem navštívit v blízké době Česko podle velvyslance vyjádřil irácký prezident Fuád Masúm.