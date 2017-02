Mosul (Irák) - Irácké vládní síly v sobotu postoupily hlouběji do západních částí severoiráckého města Mosul, přestože bojovníci radikální organizace Islámský stát (IS) jim stále kladou tuhý odpor. S odvoláním na armádní zdroje o tom informovala agentura AP.

Východní část Mosulu, který je poslední významnou baštou organizace IS v Iráku, dobyly vládní jednotky v lednu. Nedávno ovládly letiště a přilehlé vojenské základny na jihu města. To vojákům umožnilo v pátek vstoupit do čtvrtí západního Mosulu.

Dnešní postup usnadnila podle armády bezpilotní letadla, která zasáhla desítky islamistů. Další průnik jednotek na západ města umožní očekávané znovudobytí jihozápadního okraje Mosulu, protože to zlepší zásobování a spolupráci s vojáky ve východní části, věří podle AP velitel zvláštních jednotek.

Postupující armádní jednotky se podle Reuters nacházejí už necelé tři kilometry od mešity, kde vůdce Islámského státu Abú Bakr Bagdádí vyhlásil v roce 2014 chalífát zahrnující Irák a Sýrii, což vyvolalo mezinárodní vojenskou kampaň proti IS.

Irácká policie už dříve varovala, že boje o západní Mosul budou velmi těžké, zejména kvůli úzkým uličkám v tamních čtvrtích a kvůli obavám o civilní ztráty, oblast je totiž hustě obydlená. Podle zpravodaje BBC je tam rovněž několik čtvrtí, jejichž obyvatelé podporují IS.

OSN se obává, že boje mohou ohrozit až 750.000 civilistů. Před zahájením ofenzivy vláda shazovala na západní část města informační letáky o blížícím se začátku bojů. Od začátku nové ofenzivy proti islamistům na západním břehu řeky Tigris minulý týden uteklo přes frontové linie kolem tisícovky civilistů, informovala agentura Reuters.

Většina z odhadovaných 750.000 civilistů ale zůstává uvězněna v západní části města a referuje o zhoršujících se humanitárních a bezpečnostních podmínkách. Někteří z těch, kteří se snaží uprchnout, říkají, že pocházejí z vesnic v okolí Mosulu. Před více než čtyřmi měsíci prý byli násilně nahnáni do města, aby sloužili jako lidské štíty.

Jednou z nich je matka šesti dětí Džúrí Fasíová, která byla donucena žít tři měsíce ve škole v Mosulu. Své nejmladší dítě, čtyřměsíčního chlapce, porodila v opuštěném domě na cestě mezi svým bydlištěm Hamám Alíl a Mosulem, když ji bojovníci IS odvlekli na pochod do Mosulu, řekla agentuře Reuters.

Ofenziva za znovudobytí druhého největšího iráckého města Mosulu, který má IS pod kontrolou od června 2014, začala loni v říjnu. Do bojů je nasazeno na 100.000 iráckých vojáků, policistů a kurdských pešmergů, západně od Mosulu bojují šíitské milice.