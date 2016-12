Bagdád - Irácké jednotky po dvou týdnech relativního klidu dnes opět zahájily operaci s cílem získat kontrolu nad druhým největším městem Mosul, které nyní ovládají radikálové z takzvaného Islámského státu (IS). Příslušníci speciálních jednotek, vojáci i policisté za podpory leteckých úderů zaútočili na pět mosulských čtvrtí. Nad městem stoupal dým a v jeho ulicích se ozývala střelba, informovala agentura AP.

Postup armády zpomalil tvrdý odpor islamistů a také špatné počasí. Vojáci se snaží uchránit i civilisty, kteří jsou ve městě. Velitel speciálních jednotek ve východním Mosulu generál Abdal Vaháb Saadí již v úterý řekl, že do oblasti dorazily posily, což zvýšilo odhodlání jeho mužů pustit se do dalších bojů. Jednotky se nyní nacházejí necelé tři kilometry do řeky Tigris, která město rozděluje na polovinu. Při náletech mezinárodní koalice pod vedením Spojených států byl tento týden zničen poslední most vedoucí přes řeku.

Vojáci většinou postupují dům od domu a snaží se zneškodnit islamisty, kteří měli více než dva roky na to, aby se na případnou ofenzivu připravili a opevnili. I v již dobytých čtvrtích čelí příslušníci ozbrojených složek překvapivým útokům, ostřelování a explozím výbušnin umístěných v autech. Ozbrojenci mají dosud na svědomí přes 900 výbuchů bomb umístěných v automobilech v Mosulu a okolí. Podle Saadího se terčem 260 z nich stali jeho muži.

Irácký generál očekává, že jednotky vyženou bojovníky IS z Mosulu a zbytku provincie Ninive do tří měsíců. Iráčtí představitelé původně tvrdili, že islamisty z města vyženou do konce roku. Irácký premiér Hajdar Abádí ale před pár dny rovněž uvedl, že zlikvidovat teroristickou organizaci Islámský stát potrvá ještě tři měsíce.

Mosul se dostal pod kontrolu islamistů jako jeden z prvních už v polovině roku 2014. Elitní irácké jednotky jsou jedinou silou, která vstoupila do města z východu. Irácká armáda, policie a kurdské oddíly postupují ze severu a z jihu, zatímco šíitské milice ze západu.

Ofenziva u Mosulu je největší iráckou vojenskou operací od invaze pod vedením Spojených států v roce 2003. Podílejí se na ní desítky tisíc iráckých vojáků, policistů, členů kurdských sil, sunnitských kmenových bojovníků a příslušníků šíitských milic.