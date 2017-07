Mosul (Irák) - Předseda irácké vlády Hajdar Abádí dnes prohlásil, že samozvaný Islámský stát (IS) skončil. Podle agentury Reuters to řekl poté, co irácká armáda dopoledne dobyla mešitu An-Núrí v Mosulu. Z této mešity lídr teroristického hnutí IS abú Bakr Bagdádí vyhlásil v roce 2014 na dobytých území v Iráku a v Sýrii chalífát.

Jde o symbolické vítězství vládních jednotek v poslední baště IS v Iráku. Armáda vlastně dobyla jen ruiny mešity z 12. století, která byla proslulá svým nakloněným minaretem. Před týdnem ve středu ji totiž radikálové IS vyhodili do povětří. Abádí pak nazítří prohlásil, že zničením této cenné historické památky radikálové uznaly svou porážku.

Mešita leží v historické části v západním Mosulu, kde už několik dní irácké jednotky svádějí s IS tvrdé boje.

"Návrat mešity An-Núrí a jejího minaretu do náruče národa znamená konec DAIŠ, státu falše," uvedl premiér Abádí v prohlášení s použitím arabské zkratky používané pro původní název Islámského státu. Podle Reuters dodal, že irácké síly budou bojovníky IS dál pronásledovat, "aby je do posledního zabily a zajaly".

Radikálové z IS, kteří druhé největší irácké město Mosul obsadili v červnu 2014, mají stále pod kontrolou zhruba polovinu starého města. Zbytek historického centra i města Mosulu ovládají irácké vládní jednotky. Bitva o historickou část Mosulu, která leží západně od řeky Tigris, je označována za poslední etapu osvobozování města.

Ofenzivu za znovudobytí Mosulu zahájila irácká armáda loni na podzim. V lednu obsadila východní část města a od února bojuje o jeho západní, více zalidněnou část. Tyto boje jsou obtížnější jednak kvůli úzkým historickým uličkám a také kvůli množství civilistů, které IS používá jako živé štíty. Podle posledních odhadů irácké armády je za bojovou linií stále uvězněno asi 50.000 civilistů.