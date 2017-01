Bagdád - Irácká armáda dobyla celý východní Mosul, sdělilo dnes irácké ministerstvo obrany. Vojáci podle něj vyhnali radikály z takzvaného Islámského státu (IS) z jejich poslední bašty východně od řeky Tigris. Nepřítel podle prohlášení ministerstva, z nějž citovala agentura Reuters, "utrpěl těžké ztráty na životech i vybavení".

Mosul je posledním velkým městem, které IS v Iráku kontroluje. Radikálové jej obsadili v roce 2014. Tigris jím protéká od severu k jihu a dělí ho zhruba na poloviny. Armáda začala proti IS v Mosulu bojovat loni v říjnu a ofenzivu vedla z východu, severu a jihu. Západní polovinu města IS stále drží.

V sousední Sýrii IS dosud ovládá část území i nachází se tam i jeho hlavní stan, město Rakka.