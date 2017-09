Praha - Většina Čechů virtuálním měnám, jako je například bitcoin, nedůvěřuje a neuvažuje o jejich nákupu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro firmu TopForex, která se zabývá zprostředkováním obchodů na měnových trzích. Podle TopForexu se na nedůvěře lidí k virtuálním měnám podílí neznalost fungování těchto měn i kolísání jejich hodnoty.

Že virtuálním měnám nevěří, uvedlo zhruba 51 procent účastníků průzkumu. "Důvody jsou různé: od nedostatečné znalosti virtuálních měn a jejich počítačových algoritmů, až po vysokou volatilitu směnných kurzů těchto měn," sdělil výkonný ředitel společnosti TopForexu Ivor Lehotan. Důvěru kryptoměnám vyjádřilo 23 procent lidí. Přes 28 procent Čechů považuje virtuální měny jen za dočasnou módní záležitost.

Více než čtvrtina Čechů podle průzkumu žádnou virtuální měnu nezná. Pokud už si dotázaní vybavili nějakou alespoň podle jména, nejčastěji jmenovali bitcoin. O něm již slyšelo 67,5 procenta účastníků průzkumu, kdežto některou z ostatních virtuálních měn si vybavilo jen několik procent lidí.

Ačkoli většina Čechů bitcoin zná, koupilo si ho jen 6,8 procenta dotázaných a o koupi uvažuje zhruba čtvrtina lidí. Naopak téměř 90 procent Čechů si nikdy nekoupilo žádnou kryptoměnu a dvě třetiny lidí o koupi neuvažují ani do budoucna. Názor na virtuální měny se ale liší podle věku dotázaného. Větší důvěru a ochotu do kryptoměn investovat vyjadřovali podle Ipsosu lidé ve věku do 35 let.

Průzkum prováděl Ipsos na začátku září prostřednictvím online dotazování. Zúčastnilo se ho 500 lidí z České republiky ve věku od 18 do 65 let.