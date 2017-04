Paříž - V závěrečném duelu francouzských prezidentských voleb se od hlavních poražených kandidátů přelije méně voličů k nacionalistce Marine Le Penové než k centristovi Emmanuelu Macronovi. Informoval o tom dnes ústav pro výzkum veřejného mínění Ipsos.

Podle posledního průzkumu agentury by tak Macron měl ve finálovém střetnutí obdržet 62 procent hlasů a Le Penová 38 procent. Zájem se nyní obrací na voliče hlavně těch poražených kandidátů, kteří dostali každý téměř 20 procent hlasů a byli tak jen krůček od obou postupujících.

Přestože třetí v pořadí, pravicový konzervativec François Fillon, oznámil, že bude volit Macrona a vybídl i k tomu své voliče, podle Isposu ho uposlechne jen 48 procent z nich. Dalších 33 procent pravicových voličů hodlá podpořit Le Penovou, což představuje zhruba 7,5 procentního bodu z celkového počtu zúčastněných voličů v prvním kole.

Čtvrtý v pořadí, levicový radikál Jean-Luc Mélenchon, svým voličům nedoporučil, koho volit, čímž dal najevo, že jsou pro něho nepřijatelní jak Macron, tak Le Penová. Podle Ipsosu přesto 62 procent Mélenchonových voličů hodlá podpořit Macrona a jen devět procent Le Penovou.

Pátý v pořadí, socialista Benoit Hamon, který dostal v prvním kole jen 6,5 procenta hlasů, doporučil svým stoupencům, aby hlasovali pro Macrona. Podle Ipsosu ho uposlechne 79 procent z nich. Přesto se našly čtyři procenta, která si nacházejí cestu k Le Penové.

Podle ústavu se dalších 12 procent účastníků ankety odmítlo vyjádřit, jak budou volit, ale hlasování se zúčastnit chtějí.

Z průzkumu také vyplývá, že Le Penovou a Mélenchona volili lidé s nižšími příjmy a nižším vzděláním, Macrona a Fillona zase s vyššími příjmy a vyšším vzděláním. Mélenchon měl nejvíce voličů mezi mladými do 24 let, Macron ve věku od 25 do 34 let, Le Penová ve věku od 35 do 59 let a Fillon mezi osobami od 60 let výše.

Záměry voličů před druhým kolem francouzských prezidentských voleb v procentech:

Volili v prvním kole: Budou volit Macrona Budou volit Le Penovou Nevyjádřili se Fillona 48 33 19 Mélenchona 62 9 29 Hamona 79 4 17

Zdroj: Ipsos