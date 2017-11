Ženeva - Jižní hranice Evropy ve Středozemním moři je pro migranty a uprchlíky nejnebezpečnější na celém světě. Uvádí to zpráva, kterou dnes v Ženevě představila Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Od roku 2000 do letoška podle ní při pokusu dostat se do Evropy ve Středozemním moři zahynulo nebo se pohřešuje 33.716 lidí.

Skutečný počet lidí, kteří nepřežili svůj pokus dostat se ze severní Afriky či Blízkého východu v posledních sedmnácti letech do Evropy, může být ještě mnohem vyšší, uvedl autor studie Philippe Fargues.

Podle údajů IOM přišlo letos do Evropy 161.010 uprchlíků a migrantů, tři čtvrtiny z nich dopluly k břehům Itálie. Oproti předchozímu roku se počet lidí, kteří hledají útočiště či lepší život na starém kontinentu, ale výrazně snížil. Ve stejném období loňského roku do Evropy totiž dorazilo 345.831 lidí, uvádí IOM.

Po loňském uzavření dohody s Tureckem a podpoře libyjské pobřežní stráže ze strany Evropské unie se počet migrantů, kteří ve Středozemním moři přichází o život, snižuje. Letos jich ale i tak byly téměř 3000. Na celém světě přitom podle IOM letos zahynulo celkem 5080 migrantů.