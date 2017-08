Na loďce zůstaly věci uprchlíků poté, co je odvezly čluny záchranářů. Migrace, uprchlíci, loď, člun, neštěstí - ilustrační foto.

Na loďce zůstaly věci uprchlíků poté, co je odvezly čluny záchranářů. Migrace, uprchlíci, loď, člun, neštěstí - ilustrační foto. ČTK/AP/Emilio Morenatti

Saná/Ženeva - U jemenských břehů se zřejmě utopilo dalších 55 migrantů z Afriky poté, co je pašeráci násilím přinutili naskákat do vody. Na lodi bylo na 180 běženců z Etiopie a Somálska. Podle agentury Reuters to dnes uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), podle níž jde už o druhý podobný čin za dva dny.

"Viděli jsme pět mrtvých těl a můžeme potvrdit pět obětí... Padesát lidí se stále pohřešuje, takže bude zřejmě 55 mrtvých," řekla agentuře Reuters mluvčí IOM Oliva Headonová. Dodala, že lidé prchající ze Somálska a Etiopie nemají velké šance doplavat na břeh, protože jsou zesláblí. Jejich země totiž sužuje sucho a jsou na pokraji hladomoru.

Už ve středu večer IOM oznámila, že u břehů Jemenu zemřelo zhruba 50 mladistvých migrantů z Etiopie a Somálska. Utopili se poté, co pašerák asi 120 lidí z člunu nahnal do vody, když u pobřeží zahlédl lidi, kteří vypadali jako úředníci.

Lidé z chudých zemí východní Afriky prchají do Jemenu přesto, že tam už skoro tři roky zuří občanská válka. Ta v Jemenu způsobila rozsáhlou humanitární krizi a epidemii cholery. Na jihu Jemenu je ale několik uprchlických táborů.

Letos v březnu zemřelo 42 běženců poté, co se plavidlo s asi 140 somálskými uprchlíky u jemenských břehů dostalo do palby. Vyšetřovatelé OSN z útoku obvinili koalici vedenou Saúdskou Arábií, která bojuje v Jemenu s tamní vládou proti povstalcům.

Podle IOM podniklo riskantní cestu ze zemí Afrického rohu do Jemenu letos na 55.000 lidí.