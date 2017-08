Washington - Několik blízkých poradců amerického prezidenta Donalda Trumpa sedlo na lep internetovému podvodníkovi, který jim pomocí falešných identit posílal vzkazy se zavádějícími informacemi. Obětí Brita, který sám sebe označuje za "e-mailového vtipálka", se stal například Trumpův zeť Jared Kushner nebo někdejší ředitel komunikace Anthony Scaramucci. Uvedla to stanice CNN, s níž se britský žertéř podělil o svou komunikaci.

Brit se o víkendu vložil do sporu Scaramucciho a odvolaného personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse, kterého Scaramucci v médiích urážel a nařkl z toho, že stál za úniky informací z Bílého domu. Pod Priebusovou identitou v reakci na jeden ze Scaramucciho tweetů svého soka obvinil z "udivujícího pokrytectví" a prohlásil, že Priebusův nástupce John Kelly "odvede dobrou práci".

Scaramucci v reakci na podvodný tweet vyzval Priebuse, aby se omluvil, neboť "všichni víme, co jste udělal". Dva dny nato byl na Kellyho nátlak propuštěn z funkce.

Napálit se nechal i Trumpův bezpečnostní poradce Tom Bossert, jemuž Brit napsal z Kushnerovy úřední e-mailové adresy. "Tome, ke konci srpna pořádáme takový večírek. Bylo by skvělé, kdybyste dorazil, slibuji, že jídlo bude přinejmenším srovnatelně kvalitní jako to, co jsme jedli v Iráku. Bude to úžasný večer," napsal falešný Kushner v narážce na dubnovou návštěvu Trumpových poradců u iráckého vedení. Bossert odvětil, že "takovou nabídku nemůže odmítnout" a pro případ bližších kontaktů poslal domnělému manželu Trumpovy dcery svou soukromou e-mailovou adresu.

Nikdo z dotčených podle CNN události nekomentoval. Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeová Sandersová prohlásila, že Trumpův úřad "tyto incidenty podrobně zkoumá".

Podle expertů oslovených televizí ukazuje snadnost, s níž amatérský britský hacker přesvědčil přední představitele Bílého domu ke komunikaci, a na kybernetickou zranitelnost nejvyšších mocenských sfér.