Praha - Řidiči linkových a městských autobusů z pěti krajů dostali letos v lednu nižší základní mzdu než loni v říjnu. Ve třech krajích - v Praze, Středočeském a Pardubickém - si pak letos začátkem roku vydělali méně i se všemi příplatky a odměnami za přesčasy než minulý rok na podzim. Vyplývá to ze zprávy o výsledcích kontrol inspekce práce, s níž se seznámila vláda.

Kvůli nízkým výdělkům řidičů autobusů loni dopravní odbory vstoupily do stávkové pohotovosti. Kabinet pak nařídil od ledna šoférům přidat. Řidiči z některých regionů si ale stěžovali na to, že víc peněz letos nedostali. Začátkem dubna stávkovali.

Na podmínky a mzdy řidičů se letos zaměřila inspekce práce. Srovnávala říjnové a listopadové výdělky s lednovými u 31 zaměstnavatelů.

"U kontrolovaného vzorku došlo k nárůstu hrubé mzdy zhruba o sedm procent. Na výši mzdy řidičů se ale poměrně výrazně podílí práce přesčas a příplatky ke mzdě," uvedlo ministerstvo práce ve zprávě pro vládu. Loni v listopadu si řidič linkového či městského autobusu se všemi příplatky vydělal průměrně 26.523 korun. Letos v lednu pak měl 28.369 korun. V průměru si tak přilepšil o 1846 korun.

V Praze loni v říjnu šofér autobusu dostával s příplatky podle zprávy 29.209 korun, v lednu pak 26.939 korun. Ve Středočeském kraji měl v říjnu 28.507 korun a v lednu 28.058 korun. V Pardubickém kraji si domů v říjnu přinesl 25.860 a v lednu 24.346 korun. V ostatních krajích si šoféři polepšili. Základní mzda se pak podle zprávy řidičům v lednu proti říjnu snížila v pěti krajích - Praze, Středočeském, Plzeňském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji, a to od 732 do 2707 korun. Za snížením je prý to, že firmy v říjnu vyplácely mimořádné odměny.

Vláda rozhodla o zvýšení výdělků řidičů autobusů od ledna. Minimální mzdový tarif se zvedl ze 71,60 na 98,10 korun za hodinu, tedy z 12.100 korun na 16.400 korun měsíčně. Za hodinu čekání mezi spoji by se mělo platit 88,30 místo 50 korun. Při rozdělené směně by měl také náležet příplatek deset procent základní hodinové sazby za ztížené podmínky. Podle zprávy zaměstnavatelé už loni vypláceli vyšší zaručenou mzdu, než jim ukládalo nařízení.

Inspektoři provedli také 46 kontrol podmínek. Nedostatky zjistili při 12 z nich. Ve dvou případech se nedodržela nejnižší úroveň zaručené mzdy. Dva zaměstnavatelé neposkytli odměnu za čekání mezi spoji. Tři firmy nevyplatily příplatky za práci o víkendu a dvě pak neposlaly výplatu včas. Porušovala se třeba i pravidla při sjednání zkušební doby či uzavírání smluv.

Kraje si na dopad vládního nařízení stěžovaly. Podle asociace krajů letošní zvýšení mezd řidičů vyjde na 840 milionů korun. Polovinu částky slíbil poskytnout kabinet. Šéfka asociace Jana Vildumetzová (ANO) minulý pátek řekla, že kraje dosud od vlády nic nedostaly.