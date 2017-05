Ostrava - Insolvenční správce těžební společnosti OKD Lee Louda podal odpůrčí žaloby na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP). Chce, ať úřad vrátí společnosti OKD více než 46 milionů korun a VZP přes 1,2 milionu korun. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříků.

OKD je v úpadku od loňského května. U uvedených částek se jednalo o zálohy na daň z příjmu zaměstnanců a jejich zdravotní pojištění, které společnost OKD zaplatila v době, kdy už byla v úpadku, ale týkaly se doby ještě před prohlášením úpadku.

"V rámci OKD to byl asi krok, který spatřovali jako správný. Ale mezitím vyšel v té věci nový judikát, který jasně řekl, že to mělo být přihlášeno jako pohledávky," řekl Louda ČTK. Chce proto, ať finanční úřad a pojišťovna vrátí uvedené částky do majetkové podstaty OKD.

Insolvenční správce podal odpůrčí žalobu rovněž na společnost Residomo (dříve RPG Byty). Žádá, ať firma vrátí do majetkové podstaty OKD dva miliony korun. Šlo o peníze, které se týkaly vypořádání důlních škod na budovách. Společnost OKD je zaplatila ve dvou částech, tu první pouhý den před tím, než na sebe podala insolvenční návrh, a druhou až po prohlášení úpadku. "Napadáme podstatu těch plateb. Jsme toho názoru, že je to zvýhodňující právní úkon na úkor ostatních věřitelů," řekl Louda.

OKD se dostalo do úpadku kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Věřitelé pak firmě povolili reorganizaci. U soudu přes 550 věřitelů přihlásilo pohledávky za více než 24 miliard korun, insolvenční správce však uznal jen pohledávky zhruba za tři miliardy.

V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje víc než 10.000 lidí. Firma už udělala řadu úsporných opatření. Jedním z hlavních bylo v březnu ukončení těžby v Dole Paskov. Postupně se mají zavírat i ostatní doly, poslední z nich pravděpodobně v roce 2023.