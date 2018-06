Brusel - Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně se v červnu poprvé za více než rok zvýšilo na dvě procenta z 1,9 procenta v květnu. Přispěly k tomu především vyšší náklady na energii a potraviny. Vyplývá to z prvního rychlého odhadu, který zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Evropská centrální banka, jejíž cíl je držet inflaci těsně pod dvěma procenty, tak má příznivé podmínky pro zmírnění svého programu stimulace ekonomiky, napsala agentura Reuters.

Vývoj inflace v 19 zemích platících eurem byl v souladu s předpoklady trhu. Naposledy byla na úrovni dvou procent v únoru loňského roku.

Za zvýšením cen stojí především ceny energií, které stouply o osm procent, ale také o tři procenta vyšší ceny čerstvých potravin. Jádrová inflace, jež nezahrnuje kolísavé ceny čerstvých potravin a energií, činila v červnu 1,2 procenta, zatímco v květnu to bylo 1,3 procenta. Bez zahrnutí cen energií, potravin, alkoholu a tabáku inflace činila pouze jedno procento, v květnu to bylo 1,1 procenta.

Rychlý odhad Eurostatu nezahrnuje meziměsíční srovnání ani žádné další podrobnosti. Zpřesněnou zprávu s dalšími údaji zveřejní Eurostat 18. července.

ECB má mandát držet inflaci těsně pod dvěma procenty, což je náročný úkol, přestože hospodářský růst je nejlepší za deset let, konstatuje agentura Reuters. Banka se v polovině června rozhodla do konce letošního roku ukončit svůj rozsáhlý program nákupů dluhopisů. Oznámila však, že úrokové sazby zůstanou beze změny přinejmenším do léta 2019.

Hlavními riziky pro ekonomiku eurozóny nyní jsou hrozba globální obchodní války a nejasná rozpočtová politika nové italské vlády, píše Reuters.