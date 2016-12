Lausanne - Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino má v lednu předložit návrh na rozšíření mistrovství světa pro rok 2026 ze současných 32 na 48 týmů. Hrálo by se v 16 skupinách po třech účastnících.

Návrh se má projednávat 9. a 10. ledna na zasedání v Curychu. Informuje o tom agentura AFP s tím, že dopis s tímto předloženým formátem byl rozeslán všem členům vedení FIFA.

Rozšíření šampionátu patří k hlavním cílům Infantina od jeho únorového zvolení. Původně se mluvilo o rozšíření na 40 týmů, nakonec je o celou polovinu více. Variantou bylo, že by 32 mužstev hrálo předkolo a 16 vítězů by se připojilo k 16 týmům, které by byly nasazeny přímo do hlavního turnaje.

Nyní se však zdá, že by na turnaj odjelo 48 týmů a rozdělilo by se do 16 skupin. Každý účastník by tak odehrál minimálně dva zápasy. Následně by dva nejlepší celky z každé skupiny postoupily do vyřazovací fáze.

FIFA však má posuzovat i dva návrhy pro rozšíření na 40 týmů a to ve formátech osmi skupin po pěti a deseti skupin po čtyřech týmech. Stále je rovněž možné, že zůstane šampionát v současném formátu s 32 týmy, který platí od mistrovství ve Francii 1998.