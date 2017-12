Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 28. kole extraligy Třinec 4:3 v prodloužení a natáhli svoji bodovou sérii na jedenáct utkání. Domácí si sice během úvodní třetiny vypracovali dvoubrankový náskok, ale postupně se zlepšující hosté dokázali zápas dotáhnout do prodloužení, v němž o bonusovém bodu pro Indiány rozhodl při přesilovce v čase 64:59 Miroslav Indrák. Oceláři tak nenavázali na předešlé čtyři výhry ve vzájemných zápasech s Plzní.

Hosté mohli jít v úvodu rychle do vedení, Rákos ovšem během početní výhody minul kotouč mezi kruhy před odkrytou brankou. Udeřilo tak na druhé straně, ve vlastním oslabení si Petr Straka při přečíslení dvou na jednoho vyměnil puk se Schleissem a přesnou střelou k pravé tyči otevřel skóre. Domácí navíc ve 13. minutě využili svoji první přesilovku, když po Kracíkově přihrávce od zadního mantinelu prosadil Kratěna.

Slezané poté promarnili další početní výhodu, když Chmielewski v dobré pozici vypálil jen do náruče Svobody. Více ze hry měli Indiáni, ale před koncem první třetiny ještě lapačku plzeňského gólmana řádně prověřil pokusem po rychlém brejku Rákos.

Do druhé třetiny vstoupili lépe domácí, Sklenička však zblízka minul odkrytou branku a Presinger pokazil rychlé přečíslení špatnou přihrávkou. Oceláři postupně zvýšili tempo a převzali v polovině utkání iniciativu. Po odražené střele Adamského ale stačil Svoboda ještě vyrazit dorážku nekrytého Krajíčka.

Ve 34. minutě už si kanonýr Růžička vyjel od levého mantinelu do střelecké pozice a snížil. O pouhých 39 vteřin později ovšem dokázal nedůrazu třinecké obrany využít k opakované střele Gulaš a zvýšil na 3:1. Hosté ale dokázali o necelou minutu později zareagovat, když faul Stacha potrestal Doudera gólovým nahozením od modré čáry. Domácí poté přečkali další oslabení a krátce před druhou sirénou selhal znovu v zakončení z bezprostřední blízkosti Sklenička.

Závěrečná třetina přinesla boj o střední pásmo. Indiáni se více zatáhli a dlouho drželi těsný náskok. Oceláři výborně bruslili, v 53. minutě se protáhl zleva až před branku Růžička a po dlouhé forhendové kličce vyrovnal na 3:3. Vzápětí mohl odpovědět Kracík, jeho střelu z mezikruží však stačil Hamerlík zlikvidovat a zápas dospěl do prodloužení.

Už v jeho 34. vteřině neproměnil trestné střílení Růžička, jehož zakončení mezi betony Svoboda přečetl. Na druhé straně svůj únik nedotáhl Preisinger a osamocený Kaňák s ležícím Hamerlíkem přehodil i branku. Až vyloučení Rákose potrestal vítěznou ránou z pravého kruhu Indrák a vteřinu před koncem nastavení rozhodl o plzeňském vítězství.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Bylo to vyrovnané utkání. Myslím si, že jsme získali relativně lehko dvoubrankové vedení. Od druhé třetiny byl Třinec bruslivější a silnější v osobních soubojích. Zaslouženě se vrátil do zápasu a vyrovnal. Měli tam dlouhé pasáže hry, kdy jsme se nedokázali dostat na puk, vyloženě nás mleli. Díky vítězným soubojům měli i spoustu přečíslení. V prodloužení měl soupeř samostatný nájezd. Byla to trochu loterie a štěstí se nakonec přiklonilo k nám. Soupeř byl opticky o kousek lepší. Mám pocit, že u nás teď šla sportovní forma malinko dolů. Naštěstí nás drží brankář Svoboda."

Václav Varaďa (Třinec): "Viděli jsme kvalitní zápas dvou týmů, které chtějí hrát hokej. Samozřejmě nejsme spokojeni se startem. Dostali jsme se do díry 0:2 a naše hra nebyla extra dobrá. Od poloviny utkání to bylo od nás parádní a sahali jsme po více bodech, než si odvážíme. Těší mne nasazení týmu, který to ani za tak nepříznivého stavu 1:3 nevzdal. Cením si toho, že jsme zabrali a dotáhli to do prodloužení. V něm jsme měli dvě šance s nájezdem a nakonec rozhodla pro nás smolná branka sekundu před koncem. Dostali jsme dnes hodně laciné góly. V poslední době nám chybějí zkušení hráči na přesilovkách, kteří dokážou zklidnit hru. Inkasovaný gól v naší přesilovce si nesmíme dovolit. Musíme si na to dávat větší pozor."

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 4:3 v prodl. (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 4. P. Straka (Schleiss), 13. Kratěna (Kracík, Gulaš), 34. Gulaš, 65. Indrák - 34. Martin Růžička (Rákos), 35. M. Doudera (Marcinko), 53. Martin Růžička (D. Musil, Rákos). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. V oslabení 1:0. Diváci: 6009.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Jones, J. Kindl, Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička - Gulaš, Kracík, Schleiss - Indrák, Stach, D. Kindl - M. Chalupa, Kratěna, P. Straka - Hollweg, Preisinger, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Třinec: Hamerlík - M. Doudera, Krajíček, D. Musil, Linhart, Adámek, Kovář, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Christov, Mikulík, Dravecký - Irgl, Cienciala, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a Zadina.