Plzeň - Plzeňský útočník Miroslav Indrák pomohl ve šlágru 24. kola hokejové extraligy svému týmu třemi trefami ke zdolání úřadujících mistrů z Brna. Při výhře 5:4 zaznamenal hattrick ve třech přesilových hrách a dal definitivně zapomenout na nedávné střelecké trápení.

"Asi jsem měl víc štěstí než v předchozích zápasech. U mě se nic speciálního nezměnilo ani odchodem Dominika (Kubalíka)," hledal dvaadvacetiletý útočník příčiny střeleckého probuzení. Za poslední tři utkání sice zaznamenal pět branek, ale předtím skóroval v 17 zápasech pouze jednou.

"Doufal jsem, že mi to tam začne padat. A naštěstí to přišlo. Trenéři mě nabádali, ať začnu víc střílet. Už v zápase s Chomutovem po reprezentační pauze jsem se o to snažil," uvedl Indrák, jenž si připsal třetí hattrick v extraligové kariéře.

"Když dá člověk rychle gól, tak si pak víc věří na puku a dělá věci, které by si za normální situace nedovolil. Hodně mě to povzbudilo. Už jsem si pak věřil i na střelu," popsal 175 centimetrů vysoký odchovanec Písku a Plzně nabyté sebevědomí.

V zajímavém utkání Kometa dlouho sahala po bodovém zisku a v útoku byla nebezpečná. "Taky mají kvalitní mančaft a zatopili nám v obraně. Jsme podobně laděné týmy, spíš do útoku než do obrany," uvedl Indrák. "Jak se snažíme hodně napadat rozehrávku soupeře, tak se pak otevřou ta okénka v obraně. Prostě to tam napadalo," komentoval čtyři inkasované branky.

Na konci první i druhé třetiny brněnští hráči dokázali skórovat krátce před sirénou. "Musíme se podívat na video. Nebylo to poprvé v sezoně, kdy jsme inkasovali takhle do šatny, a asi by se to nemělo stávat," řekl člen druhého útoku Indiánů, který nejlepší ofenzivě soutěže pomohl ve 20 odehraných zápasech šesti brankami a devíti asistencemi.

"Moc nám teď nešly přesilovky, ale teď nám to tam konečně napadalo. Děláme, co máme, a padá nám to tam. Snažíme se hrát pořád náš styl a jsme moc rádi, že se to fanouškům líbí a chodí nás povzbuzovat ve velkém počtu," potěšilo Indráka opět téměř sedm tisíc diváků na plzeňském zimním stadionu.

Indiáni už poněkolikáté dokázali otočit nepříznivě se vyvíjející utkání. "Když se nám daří, tak si víc věříme, že to dokážeme uhrát. Určitě je znát, že jsme na tom dobře psychicky. Loni jsme tyhle vyrovnané zápasy často ztráceli," dodal Indrák.