Jakarta - Turisty hojně vyhledávaný indonéský ostrov Lombok dnes zasáhla další zemětřesení, z nichž nejsilnější dosahovalo 6,9 stupně. Tedy tolik, co počátkem měsíce, kdy tam přišlo o život přes 460 lidí. Údaje o nových škodách či případných obětech nejsou zatím známy.

První dnešní zemětřesení mělo sílu 6,3 stupně a jeho ohnisko bylo v hloubce 7,9 kilometru. Další záchvěvy dosáhly 6,9 stupně a ohnisko měly 20 kilometrů pod mořským dnem. Americká geologická služba ohlásila ještě jedno zemětřesení o síle 7,4 stupně, jeho ohnisko bylo ale vzdáleno od ostrova přes 120 kilometrů.

Už první otřesy způsobily sesuv půdy na svazích sopky Mount Rinjani a paniku v blízkých vesnicích, kde bylo poškozeno několik budov. Žádné větší škody však hlášeny nejsou, jeden člověk utrpěl lehké zranění, uvedl mluvčí indonéského úřadu pro řešení přírodních katastrof Sutopo Purwo Nugroho. Oblast sopky Mount Rinjani, která je obvykle oblíbeným cílem turistů, je po ničivém zemětřesení ze začátku srpna uzavřená a sesuv půdy tam nemohl nikoho ohrozit. Epicentrum prvního zemětřesení se nacházelo jihovýchodně od města Belanting a místní obyvatelé podle AFP potvrdili, že otřesy byly jasně citelné. "Jel jsem autem pro pomoc evakuovaným (z minulého zemětřesení), když se začaly kymácet sloupy elektrického vedení. Uvědomil jsem si, že je to zemětřesení," řekl AFP místní obyvatel Agus Salim. "Lidé začali křičet a vyběhli do ulic," dodal Salim. Otřesy byly patrné také v Mataramu, hlavním městě ostrova, i na sousedním ostrově Bali. Zemětřesení z 5. srpna na Lomboku zničilo desítky tisíc domů, mešit a obchodů. Kromě stovek mrtvých si vyžádalo více než 1300 raněných. Indonésie patří do pásma takzvaného ohnivého kruhu na střetu kontinentálních desek. Masivní otřesy o síle až 8,2 stupně Richterovy stupnice v noci na dnešek zaznamenala USGS také u souostroví Fidži a Tonga. Ohnisko se však nacházelo 560 kilometrů pod povrchem Země, a tak záchvěvy půdy neměly ničivý účinek.