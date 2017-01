Praha - V prvních třech měsících letošního roku poroste vývoz tuzemských firem meziročně o více než osm procent, tedy nejrychlejším tempem za poslední dva roky. Měsíční hodnota vývozu se v národní metodice opakovaně přehoupne přes hranici 300 miliard korun. Naznačuje to Index exportu. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace exportérů a Raiffeisenbank.

"Růst českého vývozu se bude opírat o oživení klíčových ekonomik eurozóny, růst zakázek v Německu a stále ještě stabilní kurz české koruny," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Investiční plán nového amerického prezidenta Donalda Trumpa může být podle ní dalším impulsem pro růst českého vývozu, a to napřímo nebo v podobě reexportu z evropských zemí.

Podle místopředsedy Asociace exportérů Otty Daňka předstihové ekonomické indikátory ukazují optimismus na první kvartál letošního roku 2017, ale realita druhého pololetí minulého roku tak optimistická není. "Důvodem je nedostatek pracovních sil, který významně snižuje očekávání z předstihových indikátorů. Tento trend lze očekávat i v prvním pololetí tohoto roku, a proto bych nebyl až tak optimistický," dodal Daněk.

Pokud by v Česku byl dostatek pracovníků, mohl být podle něj loňský export vyšší o 152 miliard korun. Hodnota vývozu tuzemských firem za rok 2016 by podle odhadů podnikatelských svazů měla být rekordní a přesáhnout čtyři biliony korun. Od ledna do listopadu podle statistiků český export stoupl meziročně o 2,3 procenta.

"Většina exportérů očekává stabilitu, někteří ale avizují výrazné zvýšení vývozu díky dlouhodobějším kontraktům, které se teprve rozjíždí," dodala Horská. Exportéři podle ní hledí do roku 2017 s velkými očekáváními a připravují se jak na politiku Trumpa, tak na návrat inflace a konec kurzového závazku ČNB. Intervence dosud přinesly tuzemským vývozcům celkem 958 miliard korun (v přeshraniční metodice).