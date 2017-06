Manila - Několik zraněných si vyžádal incident v turisty oblíbeném hotelovém komplexu Resorts World Manila ve filipínské metropoli, do kterého v noci na pátek místního času pronikl ozbrojenec s útočnou puškou. Podle šéfa filipínské policie neexistují ale důkazy, že by šlo o terorismus, ozbrojenec podle něj nemířil na lidi a policie nemá žádné potvrzené informace o střelných zraněních. K činu se podle agentury AFP nicméně přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), policejní šéf to označil za propagandu. České ministerstvo zahraničí ČTK řeklo, že v tuto chvíli nepředpokládá, že by v areálu byli Češi.

V komplexu, ve kterém jsou kromě několika hotelů také zábavní a nákupní střediska, kasino, kina a restaurace, se kolem půlnoci místního času (18:00 SELČ) ozvala střelba a podle některých svědků i výbuchy. To vyvolalo podle videí, které se objevily na sociálních sítích, paniku. Několik lidí se přitom zranilo.

Filipínský policejní šéf Ronald dela Rosa však uvedl, že navzdory původnímu zdání neexistují důkazy, že by incident souvisel s terorismem. Podle něj mohlo jít ve skutečnosti o loupežné přepadení a Islámský stát se k akci možná přihlásil v rámci své propagandy.

Policisté mají podle dela Rosy nyní situaci v komplexu pod kontrolou. Předpokládají, že do kasina v komplexu pronikl pouze jeden muž s puškou. Ozbrojenec podle něj polil hrací stoly benzinem a zapálil, ukradl hrací žetony a prostřelil monitor. Na lidi ale nestřílel. Policie v současnosti nemá žádné potvrzené informace, že by někdo utrpěl střelné zranění, uvedl policejní šéf. Ozbrojenec, který podle něj "vypadal jako cizinec", je ale stále na útěku.

"Nemůžeme říct, že je to teroristický čin... nikoho nezranil," řekl dela Rosa. "Pokud jste terorista, chcete rozsévat teror," dodal.

Manilští hasiči už dříve potvrdili, že v druhém patře komplexu, který stojí nedaleko vytíženého mezinárodního letiště, zuří požár. Záběry televizních kamer ukazovaly, jak z budovy vychází hustý kouř.

"Žádáme o modlitby v těžkých dobách, které prožíváme," napsal na twitteru komplex Resorts World.

Americká organizace SITE, která monitoruje činnost islamistů, podle AFP krátce po prvním informacích o incidentu v hotelu uvedla, že se k útoku přihlásila organizace Islámský stát. Provedli ho podle ní "osamělí vlci", kteří organizaci slíbili loajalitu.

"V tuto chvíli nepředpokládáme přítomnost Čechů v daném hotelovém komplexu," sdělila ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová. Dodala, že situace stále není zcela přehledná a ministerstvo je proto v kontaktu s českou ambasádou v Manile. V dobrovolné databázi turistů DROZD registruje ministerstvo 36 Čechů, kteří pobývají na Filipínách, uvedla Valentová.

Prezident Donald Trump, který měl shodou okolností v době incidentu v Manile tiskovou konferenci, na níž oznámil odstoupení USA od pařížské dohody, označil dění v Manile za "teroristický" útok.

Filipínská armáda od začátku minulého týdne bojuje ve městě Marawi na ostrově Mindanao na jihu země s islamisty spřízněnými s organizací Islámský stát (IS). Na jihu převážně katolických Filipín bojují muslimští separatisté o autonomii od 60. let minulého století.