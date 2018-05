Zhruba na hodinu se 26. května aktivistům podařilo narušit kontroverzní inscenaci Naše násilí a vaše násilí v Divadle Husa na provázku v Brně. Po začátku představení vtrhla na jeviště necelá třicítka členů hnutí Slušní lidé, utvořila na jevišti řetěz a bránila hercům v další produkci. Když do divadla dorazil antikonfliktní tým policie, aktivisté jeviště opustili a představení bylo obnoveno. V představení postava Ježíše znásilňuje muslimku, což vyvolalo kritiku a protesty dlouho před uvedením. Narušení představení se očekávalo. Před divadlem se shromáždilo několik skupin aktivistů včetně členů SPR-RSČ - na snímku uprostřed v pozadí je předseda sdružení Miroslav Sládek.

Zhruba na hodinu se 26. května aktivistům podařilo narušit kontroverzní inscenaci Naše násilí a vaše násilí v Divadle Husa na provázku v Brně. Po začátku představení vtrhla na jeviště necelá třicítka členů hnutí Slušní lidé, utvořila na jevišti řetěz a bránila hercům v další produkci. Když do divadla dorazil antikonfliktní tým policie, aktivisté jeviště opustili a představení bylo obnoveno. V představení postava Ježíše znásilňuje muslimku, což vyvolalo kritiku a protesty dlouho před uvedením. Narušení představení se očekávalo. Před divadlem se shromáždilo několik skupin aktivistů včetně členů SPR-RSČ - na snímku uprostřed v pozadí je předseda sdružení Miroslav Sládek. ČTK/Šefr Igor

Brno - Sobotní pokus hnutí Slušní lidé zastavit kontroverzní hru byl podle brněnského primátora Petra Vokřála (ANO) smutným sbíráním předvolebních bodů. Příznivci hnutí v reakci na nahotu herců v inscenaci Naše násilí a vaše násilí začali dupat, hvízdat a přibližně 20 jich vtrhlo na jeviště. Žádali ukončit produkci a odešli až po příchodu antikonfliktního týmu policie.

"O předpokládaném vyjádření protestu, vzhledem k charakteru hry, jsem věděl. Forma protestu ale odpovídá 'slušným' lidem a Pernicovi. Co jiného se dá jiného od nich čekat," napsal Vokřál ČTK v textové zprávě. Boxer Zdeněk Pernica je předsedou hnutí.

"Je to smutné sbírání bodů do voleb. Spíš k pláči," doplnil Vokřál. ČTK oslovila s žádostí o reakci také primátorovy náměstky.

Náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan (Žít Brno) je rád, že brněnské zastupitelstvo ani rada do dramaturgie festivalu Divadelní svět nakonec nesáhly, ačkoliv byly návrhy hru stáhnout. "Politici nejsou v demokracii od toho, aby určovali dramaturgii divadel, další dění se dalo očekávat. Myslím, že na včerejšek (sobotu) si každý udělal názor," uvedl Hollan. Pozornost veřejnosti by se podle něj měla směrovat spíš na festival Re:publika, který začal v sobotu a oslavuje 100 let obnovené státnosti.

Slušní lidé dlouhodobě kritizují politiku nynější koalice na magistrátu v čele s Vokřálem. Na podzim se hnutí chce účastnit komunálních voleb.

"Nechceme, aby se podobné provokace v Brně v budoucnu konaly. A naše reakce bude ještě důraznější. Nechceme, aby se podobné prasárny platily z našich daní. Vždyť nemusíte být věřící, a pokud nejste úchyl, je Vám z takového 'představeni' zle," napsalo dnes hnutí na své facebookové stránce.

Představení Naše násilí a vaše násilí provokativní formou poukazuje na vztah Západu k blízkovýchodním zemím. V jedné ze scén herec s trnovou korunou znásilňuje muslimku. Inscenace lublaňského divadla v režii Chorvata Olivera Frljiče byla součástí festivalu Divadelní svět Brno, který pořádá Národní divadlo Brno, příspěvková organizace magistrátu.