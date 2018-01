Své triky představilo sedm kouzelníků ze skupiny The Illusionists 11. ledna v pražském Kongresovém centru při představení s názvem Live From Broadway.

Své triky představilo sedm kouzelníků ze skupiny The Illusionists 11. ledna v pražském Kongresovém centru při představení s názvem Live From Broadway. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Skupina kouzelníků The Illusionists, která bude až do neděle vystupovat v Praze, předvedla při prvním představení dynamickou a zábavnou show. V zaplněném sále Kongresového centra sklidil největší aplaus Yu Ho-Jin, korejský mistr zdánlivě nevysvětlitelných drobných triků s kartami a mincemi. Zaujal také Ital Andrew Basso, jenž napodobil legendárního Harryho Houdiniho a po tříminutovém zápolení s pouty unikl z vodní cely.

Kouzelníci, kteří baví publikum na neyorské Broadwayi, se do českého hlavního města vrátili po čtyřech letech ve složení šest mužů a jedna žena. Svou show prezentují jako "novou generaci kouzel", avšak fanoušci magie v ní mohou spíše najít řadu osvědčených triků zahalených do nového, atraktivního kabátu.

The Illusionists kladou velký důraz na pomůcky v podobě dramatické hudby či světelných efektů. Klíč k jejich úspěchu ale tkví ve stejných schopnostech jako u jejich předchůdců v oboru čar a kouzel: v poutavém jevištním projevu a v práci s diváky. A obojí ovládají na výbornou.

Ačkoliv podstata několika málo triků - například těch, které předváděla Britka Josephine Leeová - byla pozorným okem odhalitelná, nad většinou iluzí kroutili diváci všech věkových kategorií nevěřícně hlavou a snažili se jim v rozhovorech mezi sebou přijít na kloub ještě po cestě domů. Ve dvouhodinové show byli mimo jiné svědky "teleportace"kouzelníka z hořící bedny nebo zhmotnění živých rybiček v akváriu.

Výřečný Portugalec Luis De Matos zapojil do jednoho z karetních kousků dokonce celý sál a poté předvedl s náhodně vybranými třemi členy publika další trik s kartami, do nějž zapracoval i vtip s fotkou zpěváka Karla Gotta. Živelný Mexičan Leonardo Bruno si asistenty z řad diváků vybíral více cíleně - pokaždé si zvolil atraktivní blondýnku. Jedna mu pomohla "rozhýbat" papír a přeměnit ho v rudou růži, druhá "oživila" člověka, kterého předtím Bruno rozřízl vejpůl.

Zlatým hřebem vystoupení byl pak zmíněný únik z nádrže s vodou, při němž Ital Basso předvedl namísto iluzí úctyhodný sportovní výkon a také šikovnost svých prstů, protože pouta na rukou i nohou si dokázal se zadrženým dechem a hlavou dolů uvolnit pouze s pomoci kancelářské sponky.

V rámci evropského turné budou The Illusionists z Prahy pokračovat do Moskvy a dál například do Jihoafrické republiky nebo Monaka.