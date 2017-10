Praha - Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) testuje nový lék, který má některým pacientům na umělé výživě umožnit přibližně do roka návrat k běžné stravě. Lék s účinnou látkou teduglutidem ukazuje ve studii zlepšení hlavně u pacientů, u kterých je zachovaná určitá délka střeva a infuze s výživou nemusí mít každý den, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí IKEM Šárka Nevoralová. Lék by mohl ušetřit i náklady na léčbu těchto pacientů.

Nový medikament už dostal první Čech a po měsíci se dostavily pozitivní výsledky. Pacient je bez umělé výživy a přibírá na váze. Pacient od dětství trpěl neprůchodností střev, podstoupil několik operací včetně zkrácení tenkého i tlustého střeva a srůstů v břiše.

"V České republice je přibližně 300 pacientů, kteří nemají dostatečně dlouhé nebo funkční střevo a jsou závislí na každodenním podávání umělé výživy," vysvětlil zástupce přednosty Kliniky diabetologie Centra diabetologie IKEM Peter Girman.

Výživové infuzní vaky obsahují všechny podstatné živiny, včetně cukrů, tuků, bílkovin a vitaminů. Pacienti s nimi nemusí být v nemocnici, napojení na hadičky mohou být i doma.

Pacienti díky novému léku nemusí dospět do stádia výrazných komplikací, které by mohly skončit transplantací střeva a jater. "Finanční náklady na domácí výživu jsou poměrně vysoké a pro pacienta je tento typ léčby také náročný, a to nejen po fyzické, ale také po psychické stránce," dodala přednostka Centra diabetologie IKEM Terezie Pelikánová.

V současné době je lék nasazený u pacienta experimentálně, zahraniční studie ale ukazují velmi dobré výsledky. Pelikánová doufá v to, že by do budoucna mohl být běžnou léčbou.